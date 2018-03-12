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: Kalkavan’ı beğendim

SABAH Gazetesi Yazarı , Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe ve Galatasaray - Konyaspor maçlarını değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...

Giriş Tarihi: 12.3.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 10:00
Ahmet Çakar: Kalkavan’ı beğendim

Fenerbahçe çok ama çok önemli bir deplasman galibiyeti alarak tekrar potaya girdi. Yeni Malatyaspor asla kolay bir takım değil. Az gol yiyen, kompakt oynayan bir takım... Üstelik Fenerbahçe iki haftadır yeniliyordu. Aslında maça baktığımızda sarı-lacivertliler çok çok mu iyi oynadı? Hayır... Özellikle ilk yarının ilk 30 dakikasında çok mahkum oynadılar. Bu dakikalarda, kaleci Volkan Demirel'in çıkardığı önemli birkaç pozisyon var. Ama 30. dakikadan sonra oyunu dengelediler ve daha önceden çalışıldığı belli olan bir korner organizasyonunda da golü bulmayı başardılar.

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Ahmet Çakar: Kalkavan’ı beğendim
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