Ankaragücü Süper Lig aşkına

MAÇTAN DAKİKALAR



25. dakikada sağ kanattan Zeki'nin ceza sahası içine yerden açtığı ortada İbrahim'in yaptığı vuruşta top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

29. dakikada Enes'in sağ kanattan verdiği pasta ceza sahası dışında topla buluşan Umut'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

36. dakikada Cajic'in sağ kanata verdiği pasta topla buluşan Zeki'nin ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

43. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Zafer'in şutunu kaleci Altay kornere çeldi.

45. dakikada sağ kanata gelen uzun topla buluşan Cajic'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

62. dakikada Eslem'in sol kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Onur Kolay'ın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay kornere çeldi.

72. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Gençer'in yaptığı röveşatada topla buluşan İlhan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

78. dakikada Eslem'in ceza sahası içerisine verdiği pasta topla buluşan Kojic'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

89. dakikada Erdem'in ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Kehinde'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2



Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Süleyman Özay xx, Candaş Elbil xx

İstanbulspor: Okan xx, Zeki xx, Yalçın xx, Kubilay xx, Oğuzhan xx (Kojic dk. 75 xxx), Onur Kolay xx (Ali dk. 75 x), Onur Ergün xx, Eslem xx, Zafer xx, Cajic xxx (Yusuf dk. 85 ?), İbrahim xx

Yedekler: Umut, Mehmet, Wellington, Halil, Muhsin, Bougouhi, Tuncer

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Ankaragücü: Altay xx, Ferhat xx, Yusuf xx, Alihan xx, Erdem xx, Abdülkadir xx (Gençer dk. 53 x), Arif xx, Enes xx (Kenan dk. 67 x), İlhan xxx, Umut xx (Kehinde dk. 86 xx)

Yedekler: Korcan, Mahmut, Mehmet, Ahmet, Szukala

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: İlhan (dk. 72), Kehinde (dk. 89) (Ankaragücü), Kojic (dk. 78) (İstanbulspor)

Kırmızı Kart: Zafer (dk. 90+2) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: İlhan, Sedat, Gençer (Ankaragücü), Yalçın, İbrahim (İstanbulspor)

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