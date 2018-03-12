Batshuayi, Dormund’u sırtlıyor

Borussia Dormund'un devre arasında İngiliz ekibi Chelsea'den kiraladığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi, sarı-siyahlı takımda gösterdiği performansla göz dolduruyor. Dormund formasıyla çıktığı 6 maçta 5 gol atıp 1 de asist yapan 24 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'nın ikinci yarısında en fazla öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Dün oynanan ve sarı-siyahlıların Eintracht Frankfurt'u 3-2 yendiği karşılaşmada da 2 gol kaydeden Batshuayi, takımını galibiyete taşıdı.

Borussia Dortmund'un bonservisini almak istediği genç oyuncunun satışına ise Chelsea yönetimi sıcak bakmıyor.