Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Bursaspor'un hayal kırıklığı Moussa Sow

'un hayal kırıklığı

’dan 5 ay boyunca aylık 160 bin Euro kazanacak olan Senegalli yıldız , çıktığı 5 resmi maçta da hiçbir varlık gösteremeyerek hayal kırıklığı yaşattı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2018 13:48
Bursaspor'un hayal kırıklığı Moussa Sow

Yeşil-beyazlı takımın devre arası transfer döneminde Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Ahli'den 6 aylığına kadrosuna kattığı golcü oyuncu , camiada heyecan uyandırmıştı. Gol yollarına çare olması için alınan 32 yaşındaki futbolcu, ligde Beşiktaş ve Galatasaray maçları da dahil olmak üzere 4 müsabakada sakatlığı sebebiyle forma giyemedi. Ligde 4, kupada ise 1 olmak üzere toplam 5 resmi maça çıkan Sow, sahada kaldığı 237 dakikada hiçbir varlık gösteremedi.

AYLIĞI 160 BİN EURO

, yıldız ismi kadrosuna katmak için 6 aylığına 800 bin Euro için el sıkışmıştı. Kulübüne kiralama bedeli vermeyen yeşil-beyazlı idareciler, Sow'a ise aylık 160 bin Euro'dan 5 ay boyunca ödeme yapacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursaspor'un hayal kırıklığı Moussa Sow
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN