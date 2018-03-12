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pes etmiyor

1-0 geriye düştüğü maçta Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden , kümede kalma mücadelesinde kritik bir galibiyet aldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2018 14:31
Denizlispor pes etmiyor

Spor Toto 1'inci Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u evinde yenik duruma düştüğü maçta 2-1 mağlup eden , kümede kalma yarışında pes etmeyeceğini kanıtladı.

En yakın rakiplerinden Adana Demirspor'a yenildikten sonra Erzurum karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atan Ege temsilcisinde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 6 maçı 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle geçti. Yeşil-siyahlı ekip, henüz düşme hattından kurtulamasa da 30 puana ulaşıp son 7 hafta öncesi performansıyla güven verdi.

spor'da prime bu sezon 4'üncü kez zam yapan yönetim de Erzurumspor galibiyetinin ödülünü futbolcu başına 15'er bin TL'ye çıkardı. Denizlispor yönetimi, cumartesi günü Altınordu deplasmanının primlerini de 15 bin TL olarak belirlerken, beraberliğe ise prim verilmeyecek. Yeşil-siyahlılar, Erzurum karşısında 3 önemli oyuncusunu ise sakat verdi. Arka adalesinde problem olan İsmail Haktan, yine arka adalesinden sakatlanan Ziya ve aşil tendonunda ağrı bulunan Kerem Can, Altınordu maçında forma giyemeyecek.

MEHMET AKYÜZ FIRTINASI

Denizlispor'un devre arasında Giresunspor'dan renklerine bağladığı tecrübeli forvet Mehmet Akyüz, forma giydiği ilk 4 haftada suskun kaldıktan sonra son 4 maçı 5 golle geçti. Kariyerinde bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan 32 yaşındaki golcü, son 4 maçta Gazişehir Gaziantep, Adana Demirspor ve BŞB Erzurumspor ağlarını sarstı. Mehmet Akyüz, iç sahadaki Gazişehir ve Erzurum sınavlarında 2'şer golle takımına 6 puan kazandırdı.

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU

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Denizlispor pes etmiyor
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