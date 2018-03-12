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: İlk maç keçi boynuzu ikincisi kuzu çevirme!

SABAH Gazetesi Yazarı , Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe ve Galatasaray - Konyaspor maçlarıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...

Giriş Tarihi: 12.3.2018 09:30 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 10:07
Erman Toroğlu: İlk maç keçi boynuzu ikincisi kuzu çevirme!

Biri bayılttı, diğeri ayılttı. Birinde uyuduk, diğerinde canlandık. Biri kağnı arabası gibiydi, biri de bayağı süratli giden bir araba... Siz bunlara daha fazla ilaveler yapabilirsiniz. Bu benzetmeleri neden yaptığımı herhalde anlamışsınızdır? Önce bir Malatya-Fenerbahçe maçı izledim, evlere şenlik. Size ciddi söylüyorum, inanılmaz uykum geldi ve ilk 20 dakikadan sonra zaman zaman uyudum. Arada uyandığımda bakıyordum, hiç değişen bir şey yok. Ne biri süratli, ne biri daha az süratli. İki taraf da aynı oynuyorlar. "Ölme eşeğim ölme yonca biçeriz" diye bir laf vardır ya sanki öyle.

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Erman Toroğlu: İlk maç keçi boynuzu ikincisi kuzu çevirme!
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