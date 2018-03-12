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- derbisinin biletleri satışta

ve arasında oynanacak olan derbinin biletleri satışa çıktı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2018 10:12 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 10:29
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışta

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 26. haftasında ile arasında 17 Mart Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçın biletleri bugün satışa çıktı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Biletler; 12.03.2018 Pazartesi günü Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, Kongre Üyelerimiz ve Temsilci Üyelerimiz için (En fazla 1 bilet), 13.03 2018 Salı günü Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell aboneleri için (1 adet bilet) ve 14.03 2018 Çarşamba günü de genel satışa açılacaktır" denildi.

Bilet fiyatları şöyle:

Spor Toto ve Migros kale arkası tribünü: 87 lira
Fenerium üst-Maraton üst A-B H-I blok: 109 lira
Fenerium üst-Maraton üst C-D-F-G blok: 130 lira
Fenerium alt-Maraton alt A-B-H-I blok: 195 lira
Fenerium alt-Maraton alt C-G blok: 216 lira
Fenerium alt-Maraton alt D-F blok: 250 lira
Maraton alt E blok: 297 lira
Fenerium alt E blok: 324 lira
1907 tribünü: 430 lira

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışta
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