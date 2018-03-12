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’de rüzgarı

’nin devre arasında kadrosuna kattığı , attığı gollerle taraftarların gönlünü fethetti. Yıldız futbolcu, Teknik Direktör Tamer Tuna'nın değişmez ismi oldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2018 11:45 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 11:49
Göztepe’de Demba Ba rüzgarı

'de Avrupa Kupaları'nı hedefleyen , haftayı Antalyaspor galibiyetiyle noktalarken, Senegalli golcü , attığı 2 golle takımına 3 puanı getirdi. Antalyaspor filelerine 2 gol bırakan başarılı oyuncu, Göztepe formasıyla çıktığı 6 maçta 4 gole imza koyarak taraftarlarının gönlünü şimdiden fethetti.

Son olarak 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'ta 33. haftada oynanan Gaziantepspor maçında sonradan oyuna dahil olan Demba Ba, o tarihten sonra ilk resmi maçına 5 Şubat 2018 tarihinde oynanan Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasında çıkmıştı. Yaklaşık 8 ay resmi maça çıkmamasından dolayı Ba'nın transferine birçok kesim önyargıyla yaklaşırken, deneyimli golcü kendisine güvenen Teknik Direktör Tamer Tuna'nın yüzünü kara çıkarmadı.

JAHOVIC'İ UNUTTURDU

Demba Ba'nın ortaya koyduğu başarılı performans, sarı-kırmızılı taraftarlara eski golcüleri Jahovic'i de unutturdu. Hatırlanacağı üzere Makedon oyuncu ligin ilk yarısını 14 golle tamamladıktan sonra kulübün sözleşme uzatma teklifini kabul etmemiş ve Atiker Konyaspor'a transfer olmuştu.

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Göztepe’de Demba Ba rüzgarı
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