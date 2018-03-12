Malatyaspor'da yeni başkan belli oldu

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi takımlarından Malatyaspor'da yapılan kongre sonucu başkanlığa Mustafa Güner getirildi.

Ticaret Borsası Toplantı Salonunda yapılan kongreye tek liste halinde gidilirken, başkanlığa Mustafa Güner getirildi.

ESKİ BAŞKAN: "BİZDEN BURAYA KADAR."

Mevcut başkan Bülent Kapkıner'in aday olmadığı kongrede Güner ve yönetimi yapılan seçim sonucu iş başı yaptı. Bülent Kapkıner kongrede yaptığı konuşmada, "Çok didindik çok uğraştık. Bu kulübün kapanmaması için amatörde de elimizden geleni yaptık. Bizden buraya kadar. Yeni alacak arkadaşlara başarılar diliyorum. Bu takım nerede olursa olsun her zaman bizim göz bebeğimiz olmaya devam edecektir" dedi.

"Gelecek sezon Malatyaspor'un yılı olacaktır."

"VEFASIZLIK VAR"

Mustafa Güner'in ekibinde ikinci başkan olarak görev alan İdris Payza ise yeni yönetim adına söz alarak, "Bu kulübün neredeyse bütün kongrelerine katıldım. Futbolda başarı varken alkış var ama bunun yanında vefasızlık da var. Biz her zaman bu kulübün yanında olduk. Sevdamızdan vazgeçmedik. Mustafa başkanım ve ekibi bu kulübü yaşatacaktır. Doğru bir yapılanmayla bu takımı tekrar profesyonel lige çıkaracağız. Bu sezon dışarıdan destekle kulübü ligde tuttuk. Gelecek sezon Malatyaspor'un yılı olacaktır. Kimseyle polemiğe girmeden işimize bakacağız. Malatyaspor'un Malatya ve Türk futbolundaki ağırlığını herkes bilir. Efsaneyi tekrar o günlere döndüreceğiz. Görev alan başkanımıza ve yeni yönetimdeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" Şeklinde konuştu.

Mustafa Güner başkanlığındaki yönetimde İdris Payza, Fatih Alpaslan Çelik, Selim Aldı, Fethi Altunbey yer aldı. Yedek yönetimde ise M.Furkan Güner, M.Emin Akkaya, Emrah Dündar, Selçuk Kipdemir, Kasım Argalı bulundu. Denetleme kurulu Fatih Nal, Erol Karaağaç ve Nihat Keskin'den oluştu. Disiplin kurulunda ise Çetin Avcu, Muharrem İmik, Murat İpekten yer aldı.