Muharrem Usta'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bugün takım iyiydi. Herhalde bırakıyoruz diye rahat oynadı çocuklar. Geleceği yeniden planlamak gerekiyor. Trabzonspor'un her zaman zirveye oynaması lazım. Üstüne koyarak devam etmek lazım. Bu takım eksikleri tamamlanır ve gelen yönetim bunları başarır. Biz bir karar aldık. Adaylıkla ilgili adını koymak doğru olmayabilir. Kulübün ekonomik olarak iyi hale gelmesi gerekiyor. Bu kulübü bu hale kim getirdiyse, ben de dahil, kulübü kaç para borçla aldıysak o borçla bırakırım. Benden önceki başkanlara da sesleniyorum. Herkes aldığı yerde bıraksın. Bu kulübün 40 milyon euro borcu vardı. Ben de dahil tüm başkanlar çıksın ve yaptıkları borçları ödesin. Yeniden borç rakamını 40 milyon euroya indirelim. Herkes yaptığı borcu kapasın. 2010-11'de rakam buydu, hadi eski başkanlar çıksın bunu yapalım."

Muharrem Usta aday olacak mı? Açıkladı...