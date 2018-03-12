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: 'a gelme sebebim...

'ın Japon futbolcusu Yuto , "Fatih Terim çok iyi antrenör ama bir o kadar da iyi bir insan. Oyuncuya nasıl yaklaşacağını çok iyi biliyor. Kendisi ile sık sık İtalyanca konuşuyoruz" dedi. İşte sarı-kırmızılı kulübün resmi dergisine röportaj veren Yuto Nagatomo'nun açıklamaları...

Giriş Tarihi: 12.3.2018 11:49 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 11:53
Nagatomo: Galatasaray'a gelme sebebim...

- Fatih Terim, Türk futbolunun yaşayan en büyük futbol efsanesi… Onunla çalışmak nasıl, neler söylersin?

çok büyük bir kulüp... Buraya gelme sebeplerimden bir tanesi Galatasaray'ın çok büyük, tanınan ve tarihi olan bir camia olması. Bir diğer sebep olarak da Fatih Terim faktörünü söylemeliyim. Fatih Hoca'yı daha önceden tanıyordum. Çünkü kendisi dünya futbolunda bilinen bir isim. Onunla çalışmak benim için önemli bir motivasyon oldu. Hem Galatasaray hem Fatih Hoca unsuru birleşince buraya gelmek için yeterli sebep ortaya çıkmıştı. Kendisi çok iyi antrenör ama bir o kadar da iyi bir insan. Oyuncuya nasıl yaklaşacağını çok iyi biliyor. Kendisi ile sık sık İtalyanca konuşuyoruz.

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Nagatomo: Galatasaray'a gelme sebebim...
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