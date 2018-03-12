Trabzonspor’da Abdülkadir de yok

Trabzonspor
'da hafta içinde yapılan idmanların büyük bölümünü sağ bacak arka adalesindeki çekme nedeniyle kaçıran Abdülkadir Ömür, son antrenmanda ağrıları devam edince, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının kadrosuna alınmadı. İdmanda omzundan sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi de Akhisar deplasmanına götürülmedi.
7 oyuncusu sakat, bir oyuncusu da kart cezalısı olan Fırtına'da, özellikle Abdülkadir'in sakatlığı teknik heyetin canını sıktı. 9 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Bugün deplasmanda karşılaşacakları Teleset Mobilya Akhisarspor'dan 6-1'lik yenilginin rövanşını almayı hedefleyen bordo-mavililerde 9 isim sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Onur, Durica, Mustafa Akbaş, Dame N'Doye, Jose Sosa
, Matus Bero, Onazi, Okay Yokuşlu ve Olcay Şahan
, Akhisar karşısında sarı kart görmeleri durumunda, bir sonraki hafta oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.