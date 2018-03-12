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Volkan’dan kritik kurtarışlar

Giriş Tarihi: 12.3.2018
Volkan’dan kritik kurtarışlar
Beşiktaş ile oynanan kupa maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşüp teknik direktör Aykut Kocaman'ı kızdıran 'in dönüşü harika oldu. Cezasını tamamlayıp eldivenleri Kameni'den devralan milli kaleci, Malatya'da ilk 11'de sahaya çıktı. 3 kritik pozisyonda yaptığı kurtarışlarla alkış alan Volkan, alınan galibiyette büyük pay sahibi oldu.

'GALATASARAY'I BEKLİYORUZ'
F.Bahçeli , kendileri için iyi oyundan daha önemlisinin 3 puan olduğunu söyledi. Alper, "Önümüzdeki hafta Galatasaray bize geliyor. Kazandığımız takdirde tekrar avantajlı konuma geleceğiz. Derbilerde içeride oynadığımız maçlarda rakiplerimize üstünlüğümüz var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Hem biz hem taraftar hem de camia Galatasaray maçını bekliyor" dedi. Souza ise, "Şimdi derbi var, tüm taraftarlarımızı stadı doldurmaya davet ediyoruz. Şampiyonluk için sonuna kadar savaşacağız" ifadesini kullandı.

?Giuliano'nun gol pasını veren Alper Potuk, bu sezon ligde 18 maçta 3 gol attı, 2 asist yaptı. 26 yaşındaki oyuncu 5 gole katkı sağladı.



130 TL'LİK BİLETLER ELDE KALDI
Maça iki takım taraftarları, bilet fiyatlarının yüksekliği nedeniyle ilgi göstermedi. Yeni Malatya Stadı'nda Malatyaspor taraftarlarına ayrılan bölümün yarısına yakını boş kaldı. taraftarlarına ayrılan bölüm de dolmadı. Malatya yönetimi, misafir takım tribün biletlerini 130 TL olarak belirlerken, kendi taraftarına da en ucuz bileti 50 TL'den satmıştı.



MEHMETÇİĞE DESTEK
Maç öncesi skorbordda yazan 'Afrin' mesajıyla Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdüren Mehmetçiğe destek verildi.
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