Volkan’dan kritik kurtarışlar

Beşiktaş
ile oynanan kupa
maçında gördüğü kırmızı
kart nedeniyle cezalı duruma
düşüp teknik direktör Aykut
Kocaman'ı kızdıran Volkan Demirel
'in
dönüşü harika oldu. Cezasını tamamlayıp
eldivenleri Kameni'den devralan
milli kaleci, Malatya'da ilk 11'de sahaya
çıktı. 3 kritik pozisyonda yaptığı kurtarışlarla
alkış alan Volkan, alınan
galibiyette büyük pay sahibi oldu. 'GALATASARAY'I BEKLİYORUZ'
F.Bahçeli Alper Potuk
, kendileri için iyi oyundan daha önemlisinin 3 puan olduğunu söyledi. Alper, "Önümüzdeki hafta Galatasaray bize geliyor. Kazandığımız takdirde tekrar avantajlı konuma geleceğiz. Derbilerde içeride oynadığımız maçlarda rakiplerimize üstünlüğümüz var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Hem biz hem taraftar hem de camia Galatasaray maçını bekliyor" dedi. Souza ise, "Şimdi derbi var, tüm taraftarlarımızı stadı doldurmaya davet ediyoruz. Şampiyonluk için sonuna kadar savaşacağız" ifadesini kullandı.
?Giuliano'nun gol pasını veren Alper Potuk, bu sezon ligde 18 maçta 3 gol attı, 2 asist yaptı. 26 yaşındaki oyuncu 5 gole katkı sağladı. 130 TL'LİK BİLETLER ELDE KALDI
Maça iki takım taraftarları, bilet fiyatlarının yüksekliği nedeniyle ilgi göstermedi. Yeni Malatya Stadı'nda Malatyaspor taraftarlarına ayrılan bölümün yarısına yakını boş kaldı. Fenerbahçe
taraftarlarına ayrılan bölüm de dolmadı. Malatya yönetimi, misafir takım tribün biletlerini 130 TL olarak belirlerken, kendi taraftarına da en ucuz bileti 50 TL'den satmıştı. MEHMETÇİĞE DESTEK
Maç öncesi skorbordda yazan 'Afrin' mesajıyla Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdüren Mehmetçiğe destek verildi.