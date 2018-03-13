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Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Brezilyalı futbolcu , 'a geldi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018 23:41 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 23:44
Alex De Souza İstanbul'da

Brezilya'nın Sao Paulo kentinden kalkan tarifeli seferle saat 23.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na iniş yapan Brezilyalı yıldız Alex'i, havalimanı çalışanları karşıladı. Çalışanların fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen , daha sonra eşyalarını alarak havalimanından ayrıldı ve konaklayacağı otele geçti.

Alex de Souza, yarın Emaar Square Mall Alışveriş Merkezi'nde bulunan D&R mağazasında sevenleriyle buluşacak. Brezilyalı yıldızın cuma günü ise Fenerbahçe'nin CSKA Moskova ile karşılaşacağı THY Avrupa Ligi mücadelesini Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda takip etmesi bekleniyor.

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Alex De Souza İstanbul'da
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