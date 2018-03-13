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, 'un üyeliğini askıya aldı

(ECA), Yunanistan Süper Lig'de AEK ile oynanan maçta kulüp başkanı Ivan Savvidis'in belinde silahla sahaya girmesi nedeniyle 'un üyeliğini askıya aldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018 22:04
Avrupa Kulüpler Birliği, PAOK'un üyeliğini askıya aldı

ECA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol müsabakalarındaki düzeni ve spor camiasının birliğini korumak amacıyla 'un ndeki üyeliğinin askıya alındığı belirtildi.

PAOK ile AEK takımları arasında 11 Mart Pazar günü Selanik'teki Toumba Stadı'nda oynanan mücadelede tartışmalı ofsayt kararı sebebiyle çıkan olaylar sırasında, PAOK Kulübü Başkanı Ivan Savvidis'in belindeki tabancayla sahaya girmesinin ardından maç hakem tarafından ertelenmişti.

Daha sonra Yunanistan'da hükümet, ülkedeki en üst futbol organizasyonu Yunanistan Süper Lig'in süresiz durdurulmasına karar vermişti.

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Avrupa Kulüpler Birliği, PAOK'un üyeliğini askıya aldı
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