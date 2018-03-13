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, Piszczek'le 2020'ye kadar devam

Almanya Birinci Futbol Ligi () ekiplerinden , Polonyalı futbolcu 'in sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018 18:27 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 18:29
Borussia Dortmund, Piszczek'le 2020'ye kadar devam

Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 30 Haziran 2020'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

Alman ekibin yönetim kurulu başkanı Hans-Joachim Watzke, &quot;Reus'tan sonra Piszczek'in de sözleşmesini yenilemekten dolayı çok mutluyuz. Piszczek çok farklı bir karakter. O her zaman kazanmayı isteyen bir oyuncu.&quot; ifadelerini kullandı.

Polonyalı sağ bek, 2010 yılında Hertha Berlin'den Borussia Dortmund'a transfer olmuştu. Piszczek, bu sezon takımıyla 22 maça çıktı.

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Borussia Dortmund, Piszczek'le 2020'ye kadar devam
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