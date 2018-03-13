Hıncal Uluç'tan futbol gündemine dair flaş açıklamalar

HER ŞEY AYARLANMIŞ!

UĞUR KARAKULLUKÇU: Derbi öncesi iki kontrast maç izledik... Galatasaray-Konyaspor maçı çok hareketliydi, Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı ise biraz daha durağandı. Derbi öncesi bu maçlar bize ne gösteriyor sizce?

HINCAL ULUÇ: İki tane maç izlemedik. Benim için futbol Fenerbahçe ile Galatasaray değil. Böyle soru sorarsan cevap alamazsın benden. Başakşehir, Beşiktaş, hatta Göztepe... Derbiye daha 5 gün var, önce bu haftadan bahsedelim. Türkiye'de futbol böyle oynanacaksa, derbi de derbi değil, şampiyonluk da şampiyonluk değil. Burada bütün her şey yayıncı kuruluşa ve tirajlara göre ayarlanıyor. Hakemler dahil... Bu kadar aleni görmedim hiçbir zaman.