Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Hıncal Uluç'tan futbol gündemine dair flaş açıklamalar

'tan futbol gündemine dair flaş açıklamalar

Sabah'ın usta kalemlerinden , futbol gündemine dair önemli yorumlarda bulundu.

Giriş Tarihi: 13.3.2018 09:52 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 10:26
Hıncal Uluç'tan futbol gündemine dair flaş açıklamalar

HER ŞEY AYARLANMIŞ!

UĞUR KARAKULLUKÇU: Derbi öncesi iki kontrast maç izledik... Galatasaray-Konyaspor maçı çok hareketliydi, Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı ise biraz daha durağandı. Derbi öncesi bu maçlar bize ne gösteriyor sizce?

HINCAL ULUÇ: İki tane maç izlemedik. Benim için futbol ile değil. Böyle soru sorarsan cevap alamazsın benden. Başakşehir, , hatta Göztepe... Derbiye daha 5 gün var, önce bu haftadan bahsedelim. Türkiye'de futbol böyle oynanacaksa, derbi de derbi değil, şampiyonluk da şampiyonluk değil. Burada bütün her şey yayıncı kuruluşa ve tirajlara göre ayarlanıyor. Hakemler dahil... Bu kadar aleni görmedim hiçbir zaman.

BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Hıncal Uluç'tan futbol gündemine dair flaş açıklamalar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN