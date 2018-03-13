İbrahim Üzülmez: "Tesislerde şampiyonluk kelimesini yasakladım"

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında kendi evinde Adanaspor'u ağırlayacak olan Çaykur Rizespor bu maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Çengiz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanla cumartesi günü oynanacak Adanaspor karşılaşmasına hazırlanan Rizespor'da liderliğin devam etmesi hedefleniyor.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, ligdeki tüm takımların bir amaç için sahaya çıktığını ve bu nedenle müsabakaların zor olduğunu dile getirerek, "Zorluk derecesi yüksek maçlar oynanıyor ve hiç ummadık maçlarda puan kayıpları yaşanıyor. Buna kendi açımızdan baktığımızda Boluspor deplasmanından aldığımız önemli 3 puanın daha da anlamlı hale gelmesi için Cumartesi günü oynayacağımız Adanaspor maçını kazanmamız gerekiyor. Ben bunu oyuncularıma da söyledim. Rehavet içerisine girersek bu bizi sıkıntıya sokar. Gerçekleştirdiğimiz toplantıda oyunculara tesislerde şampiyonluk kelimesini konuşmayı yasakladığımı dile getirdim. Çünkü biz iyi bir takımız, ciddi olursak, kendimize inanırsak bundan sonraki süreçte bu ciddiyetimizi devam ettirdiğimiz sürece bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Her takımın kendince bir hesabı var. Adanaspor'da alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor ve karşımıza çok ciddi şekilde gelecekler" dedi.

Rizespor'a kaşı tüm takımların farklı bir motivasyon ile hazırlandığını ve maça çıktığını dile getiren Üzülmez, "Zaten Rizespor'a karşı her takımın farklı bir motive içinde olduklarını oynadığımız maçlarda görüyoruz. Bunu çok fazlasıyla yaşadık. Adanaspor'da bu düşünce içinde mücadele edecektir. Söylediğim gibi her maçın ayrı bir hikayesi var. Bu yüzden rakiplerimizin durumlarına göre kadroda değişiklikler yapıyorum. Mücadele etmezsen hedefe ulaşma şansın çok zordur. Ben ve oyuncularım bunun bilinci içerisinde. Ligin makası daralıyor, maçlar azalıyor. Kaç puan barajı yakalanır bunu da bilmiyorum. Çünkü sürpriz sonuçlarda çıkabiliyor. Rizespor olarak biz kendi açımızdan baktığımız zaman 63- ile 65 puan toplayan takımın hedefe varacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.



ÖZGÜR ÇEK: "BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR AVANTAJ OLDU"

Çaykur Rizespor'un başarılı sol bek oyuncusu Özgür Çek ise, zor bir deplasmandan 3 puan aldıklarını vurgulayarak, "Bizim için çok büyük bir avantaj oldu. 3. ile aramızda 5 puan fark var, bakıldığında 7 haftada 5 puan çok bir fark değil. Özellikle bu lig her şeyin olabildiği bir lig. Herkesin herkesi yenebildiği bir lig, biz kendi gücümüzün farkındayız. İçeride oynayacağımız 4 tane maç var. 4 maçı kazandığımızda büyük bir avantaj yakalayacağımızı da biliyoruz. Şu anda bitmiş hiç bir şey yok. Zorlu bir Adanaspor maçı bizi bekliyor bu maçtan 4 puan almak zorundayız" ifadelerini kullandı.