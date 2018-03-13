Jose Sosa'dan Mina Başaran için başsağlığı mesajı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye dönerken İran'da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran ve beraberindeki 11 kişi tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Trabzonspor'un eski asbaşkanlarından Hüseyin Başaran'ın kızı olan Mina Başaran vefatı, futbol camiasını da üzdü. Bordo mavili ekibin Arjantinli futbolcusu Jose Sosa da ailece tanıdıkları Mina Başaran'ın ölümüne çok üzüldü ve arkadaşı için başsağlığı mesajı yayınladı.

Sosa mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Trabzon'a ilk geldiğim günlerde adaptasyon sürecimde desteğini esirgemeyen Başaran ailesinin kızları Mina Başaran'ın ölüm haberi beni büyük bir şok ve üzüntü içerisine soktu. Mina neşeli, hayat dolu biriydi. Halen habere inanamıyorum. Ailem adına kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, Başaran Ailesi ve vefat edenlerin kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum."