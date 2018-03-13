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'dan için başsağlığı mesajı

İran'da düşen jette hayatını kaybeden 'ın ölümü dünyasını da sarstı. Babası eski asbaşkanı olan Mina Başaran için 'dan başsağlığı mesajı geldi.

Giriş Tarihi: 13.3.2018 10:30 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 10:46
Jose Sosa'dan Mina Başaran için başsağlığı mesajı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye dönerken İran'da düşen jette hayatını kaybeden ve beraberindeki 11 kişi tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

'un eski asbaşkanlarından Hüseyin Başaran'ın kızı olan Mina Başaran vefatı, camiasını da üzdü. Bordo mavili ekibin Arjantinli futbolcusu da ailece tanıdıkları Mina Başaran'ın ölümüne çok üzüldü ve arkadaşı için başsağlığı mesajı yayınladı.

Sosa mesajında şu ifadeleri kullandı:

"'a ilk geldiğim günlerde adaptasyon sürecimde desteğini esirgemeyen Başaran ailesinin kızları Mina Başaran'ın ölüm haberi beni büyük bir şok ve üzüntü içerisine soktu. Mina neşeli, hayat dolu biriydi. Halen habere inanamıyorum. Ailem adına kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, Başaran Ailesi ve vefat edenlerin kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum."

Mina Başaran'ın ölümüyle ilgili yapılan çirkin yorumlara ünlülerden sert tepki!

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Jose Sosa'dan Mina Başaran için başsağlığı mesajı
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