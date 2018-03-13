Süper Lig'de haftanın likeları & dislikeları

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SERKAN AKKOYUN

FATİH TERİM'İN OYUNA MÜDAHALESİ

Büyük takım teknik direktörlüğünün nasıl olacağını uygulamalı olarak gösteren Fatih Terim'e tebrikler. Konyaspor sol kanadının rüzgarında savrulan Mariano'nun yerine işçi arı Linnes'i alan Terim, ne merkez ne kanat forvet olmayı başarabilen Sinan'ı 9,5 olarak sahaya sürdü ve skoru çevirdi.

BORA EĞRİÇAYIR

FATİH TERİM DÜŞEŞ ATTI!

Konyaspor karşısında tam anlamıyla bir 'teknik direktör galibiyeti'ne imza attı Galatasaray'ın tecrübeli hocası. Önce ön libero - forvet değişikliğiyle forveti çiftledi, sonra stoperini hücum hattına ekleyerek "risk budur" dedi.