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'de haftanın likeları & dislikeları

Sabah.com.tr Spor Editörleri Serkan Akkoyun ve Bora Eğriçayır, Spor Toto 'de haftanın 'like'larını ve 'dislike'larını belirledi. İşte zamanın ruhunu yakalayan o yorumlar...

Giriş Tarihi: 13.3.2018 11:55 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 12:07
Süper Lig'de haftanın likeları & dislikeları

HAFTANIN LIKE'LARI

SERKAN AKKOYUN

FATİH TERİM'İN OYUNA MÜDAHALESİ

Büyük takım teknik direktörlüğünün nasıl olacağını uygulamalı olarak gösteren 'e tebrikler. Konyaspor sol kanadının rüzgarında savrulan Mariano'nun yerine işçi arı Linnes'i alan Terim, ne merkez ne kanat forvet olmayı başarabilen Sinan'ı 9,5 olarak sahaya sürdü ve skoru çevirdi.

BORA EĞRİÇAYIR

FATİH TERİM DÜŞEŞ ATTI!

Konyaspor karşısında tam anlamıyla bir 'teknik direktör galibiyeti'ne imza attı 'ın tecrübeli hocası. Önce ön libero - forvet değişikliğiyle forveti çiftledi, sonra stoperini hücum hattına ekleyerek "risk budur" dedi.

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Süper Lig'de haftanın likeları & dislikeları
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