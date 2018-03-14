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'dan derbi öncesi '6-0' hamlesi!

'de Başkan , derbisi öncesi takımın motivasyonunu yukarı çekmeye çalışıyor.

Giriş Tarihi: 14.3.2018 10:16 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 10:19
Aziz Yıldırım'dan derbi öncesi '6-0' hamlesi!

Başkanı , cumartesi günü oynanacak derbisi öncesinde takımın moral motivasyonunu yukarı taşımak için Samandıra'ya çıkarma yapacak.

6-0'LIK GALİBİYETEN BİR İSİM TAKIMLA BULUŞACAK

Yıldırım'ın bugün teknik heyetin de katıldığı yemekte futbolcularla buluşacağı öğrenildi. Başkanın cuma akşamki sürprizi ise Galatasaray'a karşı elde edilen 6-0'lık zaferin yıldızlarından birisini kampa getirmek olacak.

Cuma akşamı ayrıca daha önce alınan derbi galibiyetlerinden sonra yaşanan eğlenceler de futbolculara izlettirilecek.

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Aziz Yıldırım'dan derbi öncesi '6-0' hamlesi!
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