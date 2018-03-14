Aziz Yıldırım'dan derbi öncesi '6-0' hamlesi!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde takımın moral motivasyonunu yukarı taşımak için Samandıra'ya çıkarma yapacak.

6-0'LIK GALİBİYETEN BİR İSİM TAKIMLA BULUŞACAK

Yıldırım'ın bugün teknik heyetin de katıldığı yemekte futbolcularla buluşacağı öğrenildi. Başkanın cuma akşamki sürprizi ise Galatasaray'a karşı elde edilen 6-0'lık zaferin yıldızlarından birisini kampa getirmek olacak.

Cuma akşamı ayrıca daha önce alınan derbi galibiyetlerinden sonra yaşanan eğlenceler de futbolculara izlettirilecek.

Aziz Yıldırım, derbi öncesi 6-0'lık galibiyeti alan futbolculardan bir tanesini kampa getirecek. pic.twitter.com/26AeokKcpy — Sabah Spor (@sabahspor1) March 14, 2018