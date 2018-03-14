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Bayern’e ilk golü Love attı!

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Bayern Münih’i ağırlayan Beşiktaş, rakibiyle karşılaştığı 4. karşılaşmada ilk kez gol sevinci yaşadı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 22:08 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 22:16
Bayern’e ilk golü Love attı!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Beşiktaş, Bayern Münih'i ağırlarken, siyah-beyazlılar Alman rakibi karşısında ilk kez gol sevinci yaşadı. 1997-1998 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup maçlarında rakibine hem Almanya'da hem de İstanbul'da 2-0'lık sonuçlarla kaybeden Beşiktaş, bu sezon da Almanya'daki ilk karşılaşmadan 5-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Geride kalan 3 maçta Alman ekibine karşı gol bulamayan Beşiktaş, sahasında oynadığı mücadelenin 59. dakikada bu seriyi kırdı ve Bayern Münih filelerini havalandırdı. Kara Kartal'ın golünü Brezilyalı golcü Vagner Love kaydetti.

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Bayern’e ilk golü Love attı!
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