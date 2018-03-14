Galatasaray Divan Kurulunda gergin anlar

Gayrettepe Dedeman Otel'de kulüp başkanı Mustafa Cengiz ile yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu toplantı, 4 saatten fazla sürdü.

MUSTAFA CENGİZ - DURSUN ÖZBEK GERGİNLİĞİ

Kulübün mevcut başkanı Mustafa Cengiz ile bir önceki başkan Dursun Özbek arasında, Özbek'in alacaklarıyla ilgili ihtilaf nedeniyle yaşanan gerginlik ön plana çıktı.

Son bölümde kürsüye gelerek yöneltilen soruları yanıtlayan başkan Mustafa Cengiz, tartışmalara neden olan denetleme raporuna değinerek, "Tartışmak hoşuma gitmiyor. Her şey ortada. Denetleme raporundan niye rahatsız oldular? Olmasınlar. 'Sayın Dursun Özbek senetleri almadı, temlik ve rehin koymadı, 6 çeki cebine koyup gitmedi.' desinler, yırtalım raporu ve özür dileyelim. Bizim asla art niyetimiz yok. Biz Galatasaraylıyız. Niye birinin kötü duruma düşmesinden zevk alalım. Teşekkür etmesini de biliriz." diye konuştu.

DİVAN BAŞKANLIĞI SEÇİMİ 15 NİSAN'DA

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu'nun başkanlık seçiminin, 15 Nisan Pazar günü düzenlenmesine karar verildi.

Daha önce 11 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilmesi planlanan seçim, üyelerin talebi üzerine oylanarak 14 Nisan Cumartesi gününe alındı. Sonrasında, bu tarihin otel salonu için uygun olmadığının bildirilmesi üzerine, seçimin 15 Nisan Pazar gününe alındığı duyuruldu.

Divan kurulu toplantısının son bölümünde, divan kurulu başkanlık yarışına giren isimlere söz verildi. Mevcut başkan İrfan Aktar da yeniden aday olduğunu ilan ederken, toplam aday sayısı 9'a ulaştı.