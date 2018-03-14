Hıncal Uluç, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yorumladı

GALATASARAY MAÇ PLANINI İYİ YAPMALI

Şimdi, Fener Stadı'na derbiye gidiyor Galatasaray!. En büyük rakibi, gerilim.. Çünkü o statta Fener'in yenilmeyeceğine inanan Fenerbahçeli ve Galatasaraylıların oranı yüzde 80'ler civarında.. Fatih Terim önce psikolojik maçı, sahaya çıkmadan kazanmalı.. İki.. Maç planını iyi yapmalı.. Aykut Kocaman elinde tarihinin en kötü futbolunu oynamaya başlayan ve bu yüzden yürüme mesafesindeki seyircisini bile stada çekemeyen Fenerbahçe'nin oyun taktiğini her hafta asporda tekrar etmekten ben bıktım. Kaç kere de bu köşede yazdım. Anlayan, dinleyen olmadı.. Pazartesi günü Fenerli futbolcu Gulliano ayni şeyi söyledi. "Bizim için önemli olan gol yememek. Çünkü eninde sonunda bir şekilde gol atıyoruz." Yani, adından korkup kapanan rakipler Fener'in ekmeğine yağ sürüyorlar. Fener'in en zayıf değil, en kuvvetli yerinde oynuyorlar maçı..