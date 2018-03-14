Karakterini gösterdi

Futbolcumuzun yeteneğini ve karakterini göstermesi milli takıma gitmesini sağladı. Umarım Dünya Kupası
'ndaki yerini alır
Son maçın 2. yarısına kadar Şampiyonlar Ligi'nde tüm testlerden geçtik. Sonuç ne olursa olsun veda ettiğimizi söyleyebilirim
Rövanş öncesi iddiamızın eksildiğini düşünmek ağır geliyor. Skora bakmadan kendi oyunumuzla kazanmak istiyoruz Beşiktaş
Teknik Direktörü Şenol Güneş
, Bayern Münih
maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, hedeflerinin iyi ve güzel futbol olduğunu belirtirken, Anderson Talisca
'nın Brezilya Milli Takımı'na seçilmesiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Brezilya heyeti izlemeye geldiğinde Talisca cezalıydı ve oynamadı.
Ancak görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'deki Brezilyalı oyuncuları konuştuk. Talisca'nın yeteneğini ve karakterini göstermesi Brezilya Milli Takımı'na gitmesini sağladı. Sadece onun için değil, diğer oyuncular için de geçerli bu. Umarım Talisca Dünya Kupası'ndaki yerini alabilir." Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları son maçın ikinci yarısına kadar tüm testlerden geçtiklerini vurgulayan Güneş, "İyi futbol bekleyen taraftarlara bunu göstereceğiz.
Ancak sonuç ne olursa olsun Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiğimizi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. TARAFTAR IN GÜVENİNİ SARSMAK İSTEMİYORUZ
İlk maçta alınan sonuç nedeniyle üzgün olduklarını dile getiren Güneş, "Rövanş öncesi iddiamızın eksildiğini düşünmek ve söylemek ağır geliyor. Biz skora bakmadan kendi oyunumuzla kazanmaya çalışacağız. Kazanamayıp, berabere kaldığımız ya da kaybettiğimiz durumda iyi oynarsak, bu da bir verimdir. Taraftarın güvenini sarsmak istemiyoruz" diye konuştu. QUARESMA: TADINI ÇIKARACAĞIZ
Şenol Güneş'le birlikte basın mensuplarının karşısına geçen Ricardo Quaresma ise "Takımı kutlamak istiyorum, bu seviyeye kadar geldik. Burası zor seviye ve tadını çıkarmak istiyoruz" dedi. Rövanş maçını, ilk karşılaşmadan bağımsız olarak gördüklerini dile getiren Quaresma, sahada ellerinden geleni yapacaklarını da vurguladı. BEŞİKTAŞ PRESTİJ MAÇINA ÇIKIYOR Şampiyonlar
Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselerek büyük bir başarı elde eden Beşiktaş
, Almanya'da 5-0 kaybettiği maçın rövanşında bu akşam Bayern Münih'i Vodafone Park'ta ağırlayacak. Siyah-beyazlı takımın hedefi, evindeki karşılaşmayı kazanarak taraftarına galibiyet hediye etmek. Beşiktaş'ın zorlu karşılaşmada en büyük kozu yine seyircisi olacak. Vodafone Park'ta bugüne kadar 6 Şampiyonlar Ligi ve 3 UEFA Avrupa Ligi mücadelesine çıkan Kartal, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 5 beş beraberlik alırken yenilgi yüzü görmedi.
Şenol Güneş'in talebeleri Avrupa arenasında iç sahada 12 maçtır mağlup olmuyor.
Quaresma, takım arkadaşı Talisca'nın Brezilya Milli Takımı'na davetini şu sözlerle değerlendirdi: "Çok mutlu oldu. Genç ve yetenekli bir oyuncu. Önünde parlak bir gelecek var."