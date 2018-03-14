Vazgeçilmezler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, derbiye rağmen 11'de büyük bir değişikliğe gitmeyi düşünmüyor. Tecrübeli teknik adam, Yeni Malatya maçında mücadele yönünden zayıf kalsa da rakibe pozisyon vermeyen takımını cumartesi günü de sahaya sürecek. Aykut Kocaman özellikle orta dörtlü konusunda kesinlikle değişiklik düşünmüyor.

TEK PUAN KAYBI BEŞİKTAŞ MAÇINDA

Tecrübeli teknik adam, bu sezon oynadıkları tüm maçları analiz ederken Nabil Dirar, Josef de Souza, Mehmet Topal ve Aatif Chahechouhe'dan oluşan dörtlünün kazanma yüzdesi en yüksek orta saha olduğunu gördü. Aatif'ın Yeni Malatya maçında 11 başlamasının ana sebebi de buydu. Fenerbahçe ligde 13 galibiyet alırken, kazanılan 8 maçta bu dörtlü sahadaydı. Bu dörtlünün sahada olduğu maçlardaki tek puan kaybı ise Beşiktaş mağlubiyeti oldu.

SALDIRARAK BAŞLAYACAKLAR

Teknik heyet, bu sonuçların analizini "Orta alan bu şekilde olunca mücadele gücü artıyor. Böylece hücum oyuncuları rahatlıyor ve kazanma yüzdesi artıyor" sözleriyle açıklıyor. Her ne kadar taraftar Mehmet Ekici, Valbuena gibi isimleri sahada görmek istese de teknik direktör Aykut Kocaman ve ekibi mücadele dozu yüksek derbide fiziksel devamlılığı üst düzey olan bu dörtlüden vazgeçmeyecek. Skora göre Valbuena ve Mehmet Ekici oyuna dahil edilecek. Kısacası Fenerbahçe maça savaşarak girecek.

4-6-0 İKİNCİ FORMÜL

F.bahçe teknik heyeti, Galatasaray orta sahasına fiziksel anlamda üstünlük kurulabileceğine inanıyor. Kocaman ve kurmayları mücadele dozunu artırmak için her yolu deniyor. Son 3 maçta performansı eleştirilen Fernandao'nun yerine 11'e Alper'in alınması gündemde... Alper'in Giuliano'nun yanında maça başlayıp ön alanda baskıyla Galatasaray savunmasını zor durumda bırakılabileceği hesaplanıyor. Ancak derbiye daha 3 gün olduğu için Kocaman bu konudaki kararını henüz vermedi.

KALE ARKALARI 500 TL

Fenerbahçe'de biletler genel satışa çıkmadan karaborsaya düştü Sarı-lacivertlilerde önceki gün divan-kongre- temsilci üyelere satılan biletler dün de FBkart ve Fenercell sahiplerine verildi. Bugün genel satışa çıkacak biletler ise pazartesiden beri karaborsada tavan yaptı. 87 TL olan kale arkası biletlerin karaborsadaki piyasa değeri 500 TL'den açıldı. Cumartesi gününe kadar bu fiyatın 1000 TL'ye çıkması bekleniyor. Bu arada Fenerbahçeli yöneticiler yoğun talep nedeniyle telefonlara yanıt veremez hale geldi.