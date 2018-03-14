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Vodafone Park'ta davetsiz misafir

Beşiktaş-Bayern Münih maçında davetsiz misafir! Kara Kartal,5-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Bayern Münih'i konuk ederken ikinci yarının başlarında oyun bir süre durdu. Sahaya bir kedi girdi ve maç bir süre duraklamak zorunda kaldı.

Giriş Tarihi: 14.3.2018 21:38 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 21:43
Vodafone Park'ta davetsiz misafir

Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında tarih yazarak grubunu lider bitiren ilk Türk takımı olan Beşiktaş, son 16 turunda Bayern Münih'i konuk ediyor. Kara Kartal, Almanya'da Allianz Arena'da 5-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında evinde ağırladığı Bayern Münih karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamlarken ikinci yarının hemen başında fark 2'ye çıktı.

46. dakikada sağ kanattan gelişen atak sonucunda Gökhan Gönül kendi kalesine bir gol attı ve Bayern Münih 2-0 öne geçti. Bu golden sadece dakikalar sonra oyun kısa süreliğine durakladı. Maçın 49. dakikasının son anlarında sahaya bir kedi girdi ve maçın hakemi oyunu durdurdu. Kedinin saha kenarına gelmesinin ardından oyun kaldığı yerden devam etti.

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Vodafone Park'ta davetsiz misafir
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