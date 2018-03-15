Beşiktaş kasasını doldurdu! Çılgın gelir...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16'da, Bayern Münih'e elenerek veda eden Beşiktaş, bu sezon adeta para bastı. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nden kazandığı miktar, Avrupa arenasının ne kadar önemli bir gelir kapısı olduğunu da gözler önüne serdi...
Giriş Tarihi: 15.3.2018 09:36Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 10:07
Beşiktaş, 5-0'ın rövanşında sahasında Bayern Münih'le karşılaştı. Güçlü rakibine sahasında da 3-1 yenilen Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etmesine rağmen kasasına önemli bir miktarada parayı da koymayı başardı.