Beşiktaş kasasını doldurdu! Çılgın gelir... UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16'da, Bayern Münih'e elenerek veda eden Beşiktaş, bu sezon adeta para bastı. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nden kazandığı miktar, Avrupa arenasının ne kadar önemli bir gelir kapısı olduğunu da gözler önüne serdi...

Giriş Tarihi: 15.3.2018 09:36 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 10:07