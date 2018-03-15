Beşiktaş'tan Türk futboluna büyük katkı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya temsilcisi Bayern Münih'e elenen Beşiktaş, bu sezon Avrupa'da en çok para ve ülke puanı kazanan Türk takımı oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde özellikle grup mücadelesinde tarihi başarılara imza atarak adını son 16 turuna yazdıran siyah-beyazlı ekip, önemli bir geliri kasasına koyacak.

Beşiktaş, aldığı iyi sonuçların ardından elde ettiği kazancın yanı sıra pazarlama gelirleriyle Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, yaklaşık 44 milyon avroyu kazanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldığı için 12 milyon 700 bin avro alan Beşiktaş, grup maçlarında aldığı galibiyetlerle gelirini yükseltti. Rakiplerini 4 kez yenerek toplam 6 milyon avro kazanan siyah-beyazlılar, aldığı 2 beraberlikle 1 milyon avro daha elde etti.

Namağlup lider olarak gruptan çıkan Beşiktaş, son 16 turuna yükselerek 6 milyon avroyu almaya hak kazandı.

Siyah-beyazlı ekip havuzdan gelecek 18 milyon avroyla, gelirini 43 milyon 700 bin avroya çıkaracak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İKİNCİ SIRADA

Türk takımları içinde bu sezon Avrupa kupalarında en çok gelir elde eden ikinci takım, yaklaşık 15 milyon avro ile Medipol Başakşehir oldu.

Avrupa'daki mücadelesine UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde başlayan ancak gruplara kalamayarak Avrupa Ligi'nde yer alan turuncu-lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynadığı için 3 milyon avro gelir elde etti. Medipol Başakşehir, bu ligin yayın havuzundan yaklaşık 1,5 milyon avro daha aldı.

Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmesinden dolayı 2,6 milyon avroyu kasasına koydu. Gruplarda 2 galibiyetle 720 bin avro alan turuncu-lacivertliler, yine 2 beraberlikle 240 bin avro kazandı.

Atiker Konyaspor'un ise bu sezon 11 milyon avroyu aşkın geliri oldu. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa Ligi'nde doğrudan gruplarda mücadele eden Konya ekibi ise katılım payı olarak 2,6 milyon avro elde etti. Gruptaki tek galibiyetiyle 360 bin avroyu kasasına koyan Atiker Konyaspor, 3 beraberlik sonunda 360 bin avro aldı.

Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi yayın havuzdan gelecek 15 milyon avroyu ise bölüşecek. Bu gelirden Atiker Konyaspor'un yaklaşık 8, Medipol Başakşehir'in ise 7 milyon avro alması bekleniyor.

EN AZ PARAYI FENERBAHÇE VE GALATASARAY ALDI

Bu sezon Avrupa kupalarında en az kazancı Fenerbahçe ile Galatasaray elde etti.

Avrupa Ligi 3. ön elemede mücadele etmesinden dolayı 235 bin avro alan Fenerbahçe, play-off turunda elenmesine rağmen 245 bin avro daha kazandı. Sarı-lacivertli ekibin Avrupa'daki toplam geliri 480 bin avroda kaldı.

Türk takımları içinde en az geliri de Galatasaray aldı. Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda eden sarı-kırmızılı ekip, sadece 225 bin avro kazanabildi.

BEŞİKTAŞ ÜLKE PUANINDA DA ÖNDE

Beşiktaş, elde ettiği gelirin yanı sıra kazandığı ülke puanıyla da bu sezon Avrupa kupalarında mücadele eden diğer ekiplere göre Türkiye'ye daha çok puan getirdi.

Son 16 turunda Bayern Münih'e iki maçta yenilen siyah-beyazlı ekip, grup mücadelesindeki 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 10 ülke puan elde etti. Gruplara kaldığı için 4 puanı hanesine yazdıran Beşiktaş, son 16 turuna yükselerek 5 puan daha aldı. Siyah-beyazlılar, bu sezon Türkiye adına 19 puan topladı.

Şampiyonlar Ligi elemelerinin yanı sıra Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Medipol Başakşehir, toplam 8 ülke puanı aldı.

Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele eden Atiker Konyaspor ise 5 puanlık katkı yaptı.

Gelirde rakiplerinin gerisinde kalan Fenerbahçe ile Galatasaray, ülke puanına da en az katkıyı yapan takımlar olarak dikkati çekti.

Avrupa Ligi play-off turunda elenen Fenerbahçe, 1,5 puanlık katkı gerçekleştirebildi.

Fenerbahçe gibi Avrupa Ligi'nde mücadele eden ancak 2. ön eleme turunda birer beraberlik ve yenilgiyle elenen Galatasaray ise 0,5 puan elde edebildi.

Avrupa kupalarında yer alan 5 Türk takımı, toplam 34 ülke puanı elde etti. Türkiye'nin bu sezonki puan ortalaması da 6,8 oldu.

SON 5 SEZONDAKİ EN BAŞARILI İKİNCİ DÖNEM

Türk takımları, Avrupa kupalarında son 5 sezondaki en başarılı ikinci dönemi 2017-2018'de yaşadı.

Geçen sezon ortalama 9,7 ülke puanı toplayan Türk takımları, son 5 sezonun en başarılı performansını sergilerken, 2017-2018'deki 6,8 ile en iyi ikinci döneme imza attı.

Türk takımları, 2015-2016'da 6,6 puan elde ederken, 2014-2015'te 6 ve 2013-2014'te 6,7 puan topladı.