Beto ve Quaresma'ya milli davet

Portekiz Futbol Federasyonu, milli takımın 23 Mart'ta Zürih'te Mısır ve 26 Mart'ta Cenevre'de Hollanda ile oynayacağı maçların aday kadrosunu açıkladı. Teknik direktör Fernando Santos'un oluşturduğu kadroda Beşiktaş'ta forma giyen kanat oyuncusu Ricardo Quaresma ve Göztepe formasını terleten kaleci Beto da yer aldı.

Ayrıca bir dönem Fenerbahçe forması giyen Bruno Alves ve yine bir dönem Beşiktaş forması giyen Manuel Fernandes de kadroya alınan isimlerden oldu.

Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosu şu şekilde:

KALECİ: Anthony Lopes, Beto, Rui Patricio

DEFANS: Bruno Alves, Cedric Soares, Fabio Coentrao, Joao Cancelo, Jose Fonte, Raphael Guerreiro, Rolando, Ruben Dias

ORTA SAHA: Adrien Silva, Andre Gomes, Bruno Fernandes, Joao Mario, Joao Moutinho, Manuel Fernandes, Ruben Neves, William Carvalho

FORVET: Andre Silva, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Gelson Martins, Gonçalo Guedes, Ricardo Quaresma.