Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu. İlk maçı deplasmanda 5-0 kaybeden temsilcimiz, bu sonuçla birlikte turnuvaya veda etti ve Avrupa defterini kapattı. Alman ekibi Bayern Münih ise adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

BEŞİKTAŞ 1 - 3 BAYERN MÜNİH

Bayern Münih 18. dakikada Thomas Müller'in ortasında Thiago Alcantara'nın yaptığı kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Devreye 1-0 önde giren Alman ekibi 46. dakikada Gökhan Gönül'ün kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Beşiktaş 59. dakikada Vagner Love'ın golüyle farkı 1'e indirmeyi başarsa da son sözü Bayern Münih söyledi. 69. dakikada Robert Lewandowski'nin yerine oyuna giren Sandro Wagner'in 89. dakikada attığı golle Bayern Münih sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen taraf oldu.

BAYERN'E İLK GOLÜ LOVE ATTI!

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Bayern Münih'i ağırlayan Beşiktaş, rakibiyle karşılaştığı 4. karşılaşmada ilk kez gol sevinci yaşadı.



UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Beşiktaş, Bayern Münih'i ağırlarken, siyah-beyazlılar Alman rakibi karşısında ilk kez gol sevinci yaşadı. 1997-1998 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup maçlarında rakibine hem Almanya'da hem de İstanbul'da 2-0'lık sonuçlarla kaybeden Beşiktaş, bu sezon da Almanya'daki ilk karşılaşmadan 5-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Geride kalan 3 maçta Alman ekibine karşı gol bulamayan Beşiktaş, sahasında oynadığı mücadelenin 59. dakikada bu seriyi kırdı ve Bayern Münih filelerini havalandırdı. Kara Kartal'ın golünü Brezilyalı golcü Vagner Love kaydetti.

BEŞİKTAŞ 1 - 3 BAYERN MÜNİH

(Beşiktaş 0 - 1 Bayern Münih 18' Thiago Alcantara)

(Beşiktaş 0 - 2 Bayern Münih 46' Gökhan Gönül kendi kalesine)

(Beşiktaş 1 - 2 Bayern Münih 59' Vagner Love)

(Beşiktaş 1 - 3 Bayern Münih 84' Sandro Wagner)

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI



10. dakikada Alaba'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Tolga'dan döndü. Dönen topa kale önünde Rafinha'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.



18. dakikada sağ kanattan Müller'in içeri yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Thiago'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1





28. dakikada sol taraftan Alaba'nın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde Hummels'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.



38. dakikada sağ taraftan Rafinha'nın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde topla buluşan Boateng'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.





44. dakikada Lens'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Gökhan Gönül'ün yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Hummels'e çarparak kornere gitti.

İKİNCİ YARI

46'ncı dakika sağ kanattan gelişen Bayern Münih atağında Rafinha'nın içeri çevirdiği topta Gökhan Gönül'ün ters vuruşu ağlara gitti: 0-2.



56'ncı dakikada sol kanattan Ribery'nin içeri çevirdiği topa Caner Erkin'in ters vuruşu Rodrigues'in önüne düştü. Kolombiyalı oyuncu topa dokunamadı ve kaleci Tolga meşin yuvarlağı kontrol etti.



60'ıncı dakikada Bayern Münih savunmasının çıkarken kaptırdığı topta Gökhan Gönül bekletmeden içeri çevirdi. Vagner Love'ın düşerken yaptığı vuruş direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-2.



61'inci dakika sağ kanattan ceza sahasına giren Oğuzhan'ın içeri çevirdiği topta Mustafa Pektemek'in vuruşu Bayern Münih savunmasına çarparak kornere gitti.



84'üncü dakikada hızlı gelişen Bayern Münih atağında sol çizgiden Alaba'nın içeri çevirdiği topta Necip'e çarpan top, Sandro Wagner'in önüne düştü. Wagner'in dokunuşunda top ağlara gitti: 1-3.



87'nci dakikada Caner'in ortasında Talisca'nın kafa vuruşu kaleci Ulreich'te kaldı.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bayern Münih, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

SAHAYA KEDİ GİRDİ OYUN DURDU

Beşiktaş ile Bayern Münih arasında oynanan mücadelenin 50. dakikasında hakem Micheal Oliver oyunu durdurdu. Beşiktaş'ın kullandığı kale vuruşu sırasında hakemin düdüğüyle oyun bir anda dururken, mücadelenin durma sebebinin sahaya giren bir kedi olduğu anlaşıldı. Beşiktaş kalesinin arkasından saha dışına çıkmak isteyen kedi, güvenlikleri görünce tekrar sahaya girdi. Oyun yaklaşık 1 dakika kadar dururken, kedinin saha dışına çıkmasıyla mücadele kaldığı yerden başladı.

59. dakikada Vagner Love'ın attığı golle Beşiktaş farkı 1'e indirdi. (1-2)

Stat: Vodafone Park



Hakemler: Michael Oliver xx, Stuart Burt xx, Simon Bennett xx



Beşiktaş: Tolga xx, Gökhan Gönül xx, Medel xxx, Necip xx, Caner xx, Tolgay (Atiba dk. 60 xx) xx, Oğuzhan xx, Quaresma xx, Lens xx (Talisca dk 60 xx), Mustafa xx, Love x (Babel dk. 75 xx)



Yedekler: Fabri, Adriano, Babel, Negredo, Atiba, Fatih, Talisca



Teknik Direktör: Şenol Güneş



Bayern Münih: Ulreich xx, Rafinha xx, Boateng xx, Hummels xx (Süle dk. 46 xx), Alaba xx, Vidal xx, Javi Martinez xx, Thiago xx (Rodriguez dk. 35 xx), Müller xx, Lewandowski xx (Wagner dk. 69), Ribery xx



Yedekler: Starke, Wagner, Süle, Bernat, Rudy, Kimmich



Teknik Direktör: Jupp Heynckes



Goller: Thiago (dk.18), Gökhan Gönül (K.K., dk. 46), Sandro Wagner (dk. 84) (Bayern Münih)- Vagner Love (dk. 59) (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Hummels, Boateng, Rafinha (Bayern Münih) - Atiba (Beşiktaş)

KARŞILAŞMANIN HAKEMİ MICHAEL OLIVER

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci tur rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, Bayern Münih'i konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmanın hakemi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver. Oliver'ın yardımcılarıStuart Burt ile Simon Peter Bennett. Lee Betts'in 4. hakem olarak görev aldığı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Martin Atkinson ile Andre Marriner.



ŞENOL GÜNEŞ'TEN ROTASYON



Teknik direktör Şenol Güneş, dün düzenlenen basın toplantısında rotasyon yapacağının sinyallerini vermişti. Tecrübeli hoca kalede Fabri'nin yerine Tolga Zengin'e şans verdi. Defans hattında sakatlığı bulunan Tosic'e görev vermeyen Güneş, Gökhan Gönül, Gary Medel, Necip Uysal ve Caner Erkin ile savunma dörtlüsünü oluşturdu.





Orta sahada Tolgay'ın yanında Atiba'nın yerine Oğuzhan ilk 11'de başlarken, kanatlarda ise ligde cezalı olması sebebiyle forma giyemeyen Quaresma ve Lens'i sahaya sürdü. Tecrübeli antrenör forvet hattında ise son zamanların formda ismi Negredo'nun yerine Vagner Love'a şans tanırken, tecrübeli oyuncunun ileri uçtaki partneri Mustafa Pektemek oldu.





JUPP HEYNCKES'TEN 3 DEĞİŞİKLİK



İlk maçı Almanya'da 5-0'lık skorla kazanmayı başaran Bayern Münih'te teknik direktör Jupp Heynckes ilk maçın 11'inden 3 değişikliğe gitti.



Heynckes, ilk maçtan farklı olarak sağ bekte Kimmich'in yerine Rafinha, orta sahada James Rodrigues'in yerine Thiago Alcantara ve ileri uçta Coman'ın yerine Franck Ribery'i ilk 11'de başlattı.





ALMANYA MİLLİ TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ JOACHİM LÖW TRİBÜNDE



Beşiktaş ile Bayern Münih arasında oynanacak olan karşılaşmayı Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw de tribünden takip etti.



7 FARKLI ÜLKEDEN 18 TELEVİZYON CANLI YAYINLIYOR



Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşmasına dış basın da yoğun ilgi gösterdi. Almanya, Hollanda, Fransa, Çin, Azerbaycan, İran, Brezilya gibi ülkerlerden 60'a yakın basın mensubu karşılaşmayı takip etmek üzere Vodafone Park tribünlerindeki yerlerini aldılar.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Gary Medel, Caner Erkin, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Mustafa Pektemek, Lens, Vagner Love

Bayern Münih: Ulreich, Rafinha, Boateng, Hummels, Alaba, Thiago, Martinez, Vidal, Müller, Ribery, Lewandowski

ŞENOL GÜNEŞ "BEKLENTİMİZ İLK MAÇTA ALT SEVİYEYE DÜŞTÜ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maç öncesinde şu açıklamalarda bulundu: "Sahaya çıkan her oyuncu Şampiyonlar Liginde en güzel futbolu oynaamak ister. Takım olarak onu görmek isteriz. Beklentimiz ilk maçta alt seviyeye düştü. Turu geçmek için mucizeye ihtiyacımız var. Böylesine güçlü bir takımdan o beklentimiz olmadığı için de birtakım değişimler yapmak zorunda kaldık. Hem takımın yıpranmasını engellemek hem de oynamayan arkadaşlara Şampiyonlar Liginde şans vermek düşüncesinde olduk. Umarım ki her oyuncumuz elinden gelen gayreti gösterir ve güzel futbol oynarlar."

FİKRET ORMAN, BAYERN MÜNİH YÖNETİCİLERİNE STADI GEZDİRDİ

Maç öncesinde Beşiktaş başkanı Fikret Orman, Bayern Münih yöneticilerine stadı gezdirdi ve onlarla yemek yedi.

FRANCK RIBERY'DEN İSTANBUL ÖVGÜSÜ

Maç öncesinde Bayern Münih'in resmi kanalına konuşan Fransız yıldız İstanbul şehri ve Beşiktaş taraftarını övdü. İstanbul'un harika bir şehir olduğunu vurgulayan Ribery "İstanbul büyük bir şehir. Buradaki insanlar futbolu seviyorlar. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın birçok taraftarı var. Bu şehri seviyorum." dedi ve şöyle devam etti:

"Kolay bir maç olmayacak. Beşiktaş iyi bir takım. Tabi ki iyi bir sonuç aldık ama bu maça odaklanmalıyız. Kazanmak istiyoruz. Stadyum dolu olacak çünkü insanlar futbolu çok seviyorlar. Her zaman takıma yardımcı olmaya gelirler."