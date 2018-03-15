Cüneyt Çakır Dünya Kupası'na hazırlanıyor

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ile yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 2018 FIFA Dünya Kupası Finalleri Aday Hakemler Semineri'nde yer alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Çakır ve yardımcıları seminere katılmak için 17 Mart Cumartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine gidecek.

FIFA yardımcı hakemleri için fiziksel yeterlilik testlerinin uygulanacağı seminerdeki eğitim çalışmalarında TFF Merkez Hakem Kurulu Danışmanı Roberto Rosetti, bu yaz Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nda uygulanması planlanan Video Yardımcı Hakem sistemi ile ilgili hakemlere son gelişmeleri aktaracak.

Seminer 23 Mart'ta sona erecek.