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Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi Bülent Yıldırım

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Giriş Tarihi: 15.3.2018 11:19 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 12:28
Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi Bülent Yıldırım

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakem belli oldu.

17 Mart Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe-Galatasaray maçında Bülent Yıldırım düdük çalacak. Ekrem Kan ve Kemal Yılmaz'ın yardımcı hakemler olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk.

Oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN:

20:00 Kasımpaşa - Antalyaspor (Ali Palabıyık)

20:00 Kardemir Karabükspor - Osmanlıspor(Arda Kardeşler)

17 MART CUMARTESİ:

13:30 Gençlerbirliği - Teleset Mobilya Akhisarspor(Mete Kalkavan)

16:00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor (Hüseyin Göçek)

19:00 Fenerbahçe - Galatasaray (Bülent Yıldırım)

18 MART PAZAR:

13:30 Atiker Konyaspor - Kayserispor (Halis Özkahya)

13:30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe (Özgür Yankaya)

16:00 Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

19:00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş (Halil Umut Meler)

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Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi Bülent Yıldırım
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