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Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman'la 22. derbisi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kariyerindeki 22. derbi sınavını 17 Mart Cumartesi günü Galatasaray karşısında verecek. Sarı-lacivertliler, Kocaman döneminde Galatasaray ve Beşiktaş'la yaptığı 21 derbinin 8'ini kazanıp, 7 beraberlik, 6 da yenilgi aldı. Tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı Galatasaray derbilerinde 3 galibiyet, 3 yenilgi yaşarken, 4 karşılaşma ise berabere bitti. Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kadıköy'de oynadığı 9 derbiyi de kaybetmedi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 13:11
Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman'la 22. derbisi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kariyerindeki 22. derbi sınavını 17 Mart Cumartesi günü Galatasaray karşısında verecek.

Sarı-lacivertli takımın başında bugüne dek Beşiktaş ve Galatasaray karşısında 21 derbiye çıkan Kocaman, bu karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin 8 galibiyet almasını sağladı.

Söz konusu derbilerde Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 7 beraberlik alırken, 6 defa da yenildi.

GALATASARAY'A KARŞI 3 GALİBİYET

Aykut Kocaman, Galatasaray derbilerinde Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak 3 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Tecrübeli teknik adamla Fenerbahçe, hafta sonu Galatasaray karşısında 11. kez mücadele edecek. Kocaman'la Fenerbahçe, sarı-kırmızılılar karşısında aldığı 3 galibiyetin yanı sıra sahadan 4 defa beraberlik ve 3 kez de yenilgiyle ayrıldı.

Kocaman'ın yönetimindeki Fenerbahçe'nin Galatasaray'la oynadığı maçlar şöyle:

Tarih

KulvarMaçSkor
24 Ekim 2010Süper LigFenerbahçe-Galatasaray0-0
18 Mart 2011Süper LigGalatasaray-Fenerbahçe1-2
7 Aralık 2011Süper LigGalatasaray-Fenerbahçe3-1

17 Mart 2012

Süper LigFenerbahçe-Galatasaray2-2
22 Nisan 2012Süper Lig (Süper Final Grubu)Galatasaray-Fenerbahçe1-2
12 Mayıs 2012Süper Lig (Süper Final Grubu)Fenerbahçe-Galatasaray0-0
12 Ağustos 2012TFF Süper KupaGalatasaray-Fenerbahçe3-2
16 Aralık 2012Süper LigGalatasaray-Fenerbahçe2-1
12 Mayıs 2012Süper LigFenerbahçe-Galatasaray2-1
22 Ekim 2017Süper LigGalatasaray-Fenerbahçe0-0

BEŞİKTAŞ'LA 11 KEZ

Kocaman, Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'a karşı 11 derbide boy gösterdi.

Bu derbilerde sarı-lacivertliler, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

KADIKÖY'DE HİÇ KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kadıköy'de oynadığı 9 derbiyi de kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, Kocaman döneminde Ülker Stadı'nda çıktığı 9 derbide 5 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

Kocaman'ın Fenerbahçe'si Galatasaray karşısında iç sahada bir galibiyet alırken, 3 derbide beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünde Beşiktaş'a karşı ise Kadıköy'de 4 galibiyet alırken, bir maç da berabere bitti.

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Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman'la 22. derbisi
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