Giuliano "Şampiyon olursak samba yapabilirm"

- Türkiye'ye gelmeden önce neler hissettin?

"Değişim zamanıydı ve Fenerbahçe'den teklif aldım. Bu fırsattan dolayı çok gururlandım, çok mutlu oldum çünkü Türkiye'nin büyük bir kulübü, taraftarları çok fanatik ve benim futboluma hayran. Ben gelmeden öncen de bana tüm destek ve sevgilerini gösterdiler ve Tanrı'ya şükürler olsun ki bu kararı vermiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Kendimi çok iyi, çok memnun hissediyorum ve taraftarların sevgisi daha da arttı bu da verdiğim karardan dolayı beni mutlu ediyor."

- Fenerbahçe kulübü ve taraftarı hakkında ne düşünüyorsun?

"Bir önceki soruda cevapladığım gibi dünyada büyük bir geleneğe sahip çok büyük bir kulüp ve taraftarları kulübüne aşık, her an takımlarını destekliyorlar, cesaretlendiriyorlar, koruyorlar, futbol tutkusunu yoğun bir şekilde yaşıyorlar. Türkiye'ye geldiğimde pozitif anlamda şaşırdım, taraftarın bu hayranlığını gördüm. Umarım bu sevgi ve bu tutku ile böyle devam eder, futbolu büyülü yapan bu."