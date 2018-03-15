İrlanda'nın Türkiye maçı kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 23 Mart Cuma günü Antalya'da özel maçta karşılaşacağı İrlanda Cumhuriyeti'nin aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma için İrlanda Cumhuriyeti kafilesi, 19 Mart Pazartesi günü Antalya'ya gelecek.

Teknik direktör Martin O'Neill yönetimindeki İrlanda Cumhuriyeti'nin aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Rob Elliot (Newcastle United), Colin Doyle (Bradford City), Kieran O'Hara (Manchester United), Keiren Westwood (Sheffield Wednesday)

Savunma: Seamus Coleman (Everton), Cyrus Christie (Fulham), Matt Doherty (Wolverhampton Wanderers), Declan Rice (West Ham United), John Egan (Brentford), Shane Duffy (Brighton & Hove Albion), Ciaran Clark (Newcastle United), Kevin Long (Burnley), Alex Pearce (Derby County), Darragh Lenihan, Derrick Williams (Blackburn Rovers), Greg Cunningham (Preston North End), Enda Stevens (Sheffield United)

Orta saha: Alan Judge (Brentford), Conor Hourihane (Aston Villa), Jeff Hendrick (Burnley), Harry Arter (Bournemouth), David Meyler (Hull City), Eunan O'Kane (Leeds United), Liam Kelly (Reading), Alan Browne, Daryl Horgan (Preston North End), James McClean (West Bromwich Albion)

Forvet: Shane Long (Southampton), Scott Hogan (Aston Villa), Sean Maguire (Preston North End)