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Roger Federer çeyrek finalde

Bu sezon henüz yenilgi yüzü görmeyen İsviçreli Federer, Fransız Chardy'yi 2-0 mağlup ederek Indian Wells'te çeyrek finale kaldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 13:00
Roger Federer çeyrek finalde

Dünya 1 numarası Roger Federer, Jeremy Chardy'yi 2-0 yenerek Indian Wells'te çeyrek finale yükseldi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen ve tenis sezonunun en prestijli turnuvalarından Indian Wells'in tek erkekler dördüncü turunda, 1 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer ile Fransız Jeremy Chardy karşılaştı.

Bir saat 22 dakika süren mücadelenin ardından 36 yaşındaki Federer, Fransız Chardy'yi 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Bu sezon katıldığı Avustralya Açık ve Rotterdam Açık'tan zaferle ayrılan İsviçreli tenisçi, üst üste 15'inci maçını kazanarak 2018'deki yenilmezlik serisini sürdürdü. 2006'dan bu yana en iyi sezon başlangıcına imza atan Federer, çeyrek finalde Güney Koreli Chung Hyeon ile karşılaşacak.

HALEP YARI FİNALDE

Tek kadınlarda ise dünya 1 numarası Rumen Simona Halep, Hırvat Petra Martic'i 6-4, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

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Roger Federer çeyrek finalde
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