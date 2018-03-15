Trabzonspor'un eski kaptanının mezarı yaptırılacak

Ortahisar Belediyesi tarafından 2003 yılında hayatını kaybeden Trabzonspor'un eski kaptanlarından "Dozer Cemil" lakaplı Cemil Usta'nın mezarı yaptırılacak.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor'un efsanelerinden Cemil Usta'nın vefatının 15. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, bordo-mavili takımın eski kaptanının, Trabzon'un yetiştirdiği çok önemli ve değerli bir futbolcu olduğunu belirtti.

"VEFA BORCUMUZU YERİNE GETİRECEĞİZ"

Trabzon'da futbolun sevilmesinde ve gençlerin futbola yönlendirilmesinde Usta'nın çok büyük emekleri olduğuna dikkati çeken Genç, şunları kaydetti:

"Trabzon halkının gönlünde taht kuran Cemil Usta'ya vefa borcumuzu yerine getireceğiz. İnşallah çok kısa bir süre içinde mezarını yeniden yaparak güzel bir görünüme kavuşturacağız. Bizim bu vefamız onun Trabzon'da futbola sağlamış olduğu katkıların hiçbir şekilde yerini tutmaz ama naçizane bu görevi yerine getirmek istiyoruz."

Genç, Trabzonspor'un efsanelerinin kendileri için çok özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Trabzon'un da ortak değerleridir. Ölüm yıl dönümünde merhum Cemil Usta'ya bir kez daha Allah'tan rahmet ve minnet dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.