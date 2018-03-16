Aykut Kocaman’a poster yaptıran hakem!

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Fenerbahçe-Galatasaray maçına hakem olarak Bülent Yıldırım atandı... Yarınki kritik maçı yönetecek Yıldırım'ın iki ilginç özelliği dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki 18 maçlık lig serisinde Galatasaray'ın aldığı 3 beraberliğin ikisinde hakem Bülent Yıldırım'dı... Öte yandan 2010- 11 sezonunda Kadıköy'de oynanan ve 0-0 biten maçta, Galatasaraylı Sabri'nin, Dia'nın sırtına çıktığı pozisyon sarı-lacivertliler için simge haline gelmiş, hatta Aykut Kocaman o dönem o pozisyonun fotoğrafını poster yaptırıp odasına asmıştı. Kocaman, o pozisyonla ilgili 2011 yılında şunları söylemişti: "Galatasaray'la oynadığımız ilk maçla ilgili bir fotoğrafı duvarıma astım. Çok net bir penaltı vardı. Anormal net bir penaltı vardı. Futbol hayatımda gördüğüm en bariz fauldü. Bir futbolcunun iki ayağı diğer futbolcunun omuzlarının üzerindeyse bu fauldür. Bu fotoğraf duvarımda duruyor, hâlâ bakarım."