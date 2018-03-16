Başakşehir-Beşiktaş Halil Umut Meler’in...

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı. Fenerbahçe- Galatasaray derbisine beklendiği gibi Bülent Yıldırım atanırken, zirveyi yakından ilgilendiren haftanın diğer kritik maçını ise Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.Kasımpaşa-Antalyaspor: Ali Palabıyık K.Karabükspor-Osmanlıspor: Arda Kardeşler Gençlerbirliği-TM.Akhisarspor: Mete Kalkavan Bursaspor-DG. Sivasspor: Hüseyin Göçek Fenerbahçe-Galatasaray: Bülent Yıldırım A.Konyaspor-Kayserispor: Halis Özkahya A.Alanyaspor-Göztepe: Özgür Yankaya Trabzonspor-E.Y. Malatya: Y.Kemal Uğurlu M.Başakşehir-Beşiktaş: Halil Umut Meler