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Fatih Terim, ‘Donk’ dedi

Tecrübeli hoca, derbide Fernando’yu yedek oturtarak ön liberoda yine Hollandalı futbolcuya görev verecek

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018
Fatih Terim, ‘Donk’ dedi

Galatasaray'da sakatlığını atlatan ve 2 haftadır maç kadrosuna alınan Fernando'nun yarınki Fenerbahçe derbisine ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyordu. Ancak teknik direktör Fatih Terim, Fernando'nun fiziksel açıdan yüzde yüz hazır olmadığı gerekçesiyle ön liberoda yine Ryan Donk'u tercih edecek. Fatih Terim, yapılan idmanlarda as takımı Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Feghouli, Belhanda, Selçuk, Rodrigues ve Gomis'ten oluşturdu. Tecrübeli çalıştırıcı, Belhanda'dan da Selçuk İnan ve Donk'a sürekli yardıma gelmesini istedi.

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Fatih Terim, ‘Donk’ dedi
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