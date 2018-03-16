Gözler golcülerde

Derbide gözler iki ezeli rakibin forvetlerinde olacak. Bu sezon toplam 28 gol atan ve ligde ağları 25 kez sarsarak krallık yarışında ilk sırada yer alan Galatasaray'ın kozu Gomis, Fenerbahçe'nin forvetlerinin toplamını geride bıraktı. Resmi karşılaşmalarda Fernandao 8 (ligde 5), Soldado 6, Janssen ise 3 gol atabildi. Rakip fileleri 61 kez havalandıran, deplasmanlarda ise 23 gol bulan sarıkırmızılılar, bu değerlerde ligin en iyisi. En büyük zaaflarından birisi ise kalesinde gördüğü kafa golleri. Cimbom, son iki sezonda 27 kafa golüne engel olamadı. Buna karşılık, Fenerbahçe'nin ileri uçtaki en önemli kozu Fernandao ligin hava topu kazanma ortalaması en yüksek ismi (maç başına 6.2).

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