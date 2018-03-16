Hedef 27 puan

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi'ne vedanın ardından futbolcularına yeni hedeflerini açıkladı. Dünkü idman öncesi takımla bir toplantı yapan Güneş, "Şampiyonlar Ligi'nde yaşattığınız her şey için teşekkür ederim. Alnınızın akıyla oynadınız. Ben sizden memnunum. Şimdi hedefimiz 3. şampiyonluk. Bunu kazanacak güçteyiz. 27 puan almamız için önümüzde 9 final maçı var. Her şey bizim elimizde, 9 maçı kazandığımız anda şampiyonuz. Dün taraftarı gördünüz. Kendimiz, kulüp ve taraftar için yeniden şampiyonluk kupasını kaldıralım. Başakşehir bu yarıştaki rakibimiz. Bu maçı kazanarak bu sürece başlayalım. Bu karşılaşma çok önemli. Ayrıca bu mücadeleden sonra çoğunuzun dinlenme fırsatı olacak" dedi.UEFA, Beşiktaş'ı Bayern Münih maçından dolayı Disiplin Kurulu'na sevk etti. Sevkin gerekçesi olarak ise sahaya yabancı madde atmak, yetersiz organizasyon ile merdiven boşluklarının dolu olması sebebiyle güvenlik kurallarının ihlali gösterildi. Hukuk işlerinden sorumlu yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Soruşturma, Lyon maçındaki ceza ile benzer bir durum değildir. Men edilme gibi bir ceza gelmesi söz konusu olamaz" dedi.Beşiktaş'taBaşakşehir maçı öncesi sakat futbolculardan olan Pepe'den iyi haber gelirken, Tosic'in durumu belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında sağ ayak başparmağı kırılan Pepe'nin özel bir bandajla pazar günü forma giyebileceği belirtilirken, son kararı teknik direktör Şenol Güneş'in vereceği kaydedildi. Ön adale grubunda sorun bulunan Tosic için ise karar verilemiyor. Sırp stoper için Güneş, Bayern Münih maçı öncesi,açıklamasını yapmıştı.