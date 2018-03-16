Tesadüfün böylesi

Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarlar derbi için artık saatleri sayarken, zorlu 90 dakikanın hakeminin açıklanmasının ardından ilginç bir tesadüf ortaya çıktı. İşte "deja vu" yaşatan benzerlikler: 6 yıl önce 17 Mart tarihinde Kadıköy'de oynanan ve 2-2 sonuçlanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Bülent Yıldırım yönetmişti. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman'dı. Galatasaray'da ise Fatih Terim görev yapıyordu. Berabere biten derbide kaleler Volkan Demirel ve Fernando Muslera'ya teslim edilmişti. İddaa'nın açıkladığı oranlar ise Fenerbahçe galibiyetine 2.0, beraberliğe 3.10 ve Galatasaray galibiyetine 2.65 idi.

TARİH TEKERRÜR EDER Mİ?

Heyecanla beklenen cumartesi günkü derbinin öncesinde böyle büyük bir tesadüfün ortaya çıkması sosyal medyada gündeme otururken, akıllara 'skor da aynı olur mu' sorusu geldi. 17 Mart 2012'de oynanan derbiye çok hızlı başlayan Fenerbahçe, 10. dakikada Sow'un rövaşata golüyle öne geçmiş, 15. dakikada ise Alex yaklaşık 30 metreden attığı golle skoru 2-0 yapmıştı. Daha sonra oyun üstünlüğünü ele geçiren Galatasaray, 36'da Elmander ile farkı bire indirirken, 83'te Hakan Balta skoru 2-2'ye getirmişti. 90+3'te ise Milan Baros'un vuruşu direkten dönmüştü.

TERİM 12'DEN VURACAK MI?

Galatasaray Teknik Direktörü olarak Ülker Stadı'nda 11 maça çıkan Fatih Terim 5 yenilgi gördü. Kadıköy'de 2 kez galibiyet sevinci yaşayan Terim'in takımı 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Tecrübeli hoca, Fenerbahçe deplasmanındaki 12. derbisinde Galatasaray'ın 19 yıllık hasretine son vermeye çalışacak.

TARAFTAR GRUPLARI YEMEKTE BULUŞTU

DERBİ öncesi ezeli rakiplerin taraftar grupları dostluk yemeğinde buluştu. Bahçelievler'deki bir restoranda, Genç Fenerbahçeliler'in davetiyle gerçekleşen organizasyona, ultrAslan icabet etti. Taraftar grupları yaptıkları açıklamada, "Tribünler arasında bir kavga ortamının olmadığını göstermek, birlik ve beraberlik mesajları vermek istedik" dediler.

FEGHOULİ KADRODA YOK!

G.saray'ın başarılı futbolcusu Feghouli, Cezayir Futbol Milli Takımı'nın 22 Mart'ta Tanzanya ve 27 Mart'ta İran ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrılmadı. Sivas'ta forma giyen Medjani ise kadroya dahil edildi.

ASLAN'IN KALESİ KADIKÖY!

Passolig Kart Ligi'nde son iki sezonda Fenerbahçe'nin sahibi olduğu zirveyi Galatasaray devraldı. 2018 yılının ilk günlerinde 645 bin 869 olan Galatasaray Passolig Kart sayısı, 669 bin 777'ye ulaştı. Galatasaraylı taraftarların ilçelere dağılımı ise ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Sarıyer 1., Bahçelievler 2., Fenerbahçe'nin kalesi olan Kadıköy ise 3. sırada yer aldı.

İDMANDA 20 BİN TARAFTAR

G.Saray'ın bu akşam Türk Telekom Stadı'nda yapacağı antrenmanı maç havasında geçecek. Sarı-kırmızılılar, bir ilke imza atacak ve Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da yapacağı Fenerbahçe derbisinin son antrenmanını taraftara açacak. Taraftarlar, dün GS Store mağazalarına hücum etti. 19.05 TL'lik alışveriş karşılığı verilen idman biletlerinin sayısı 8 bine ulaştı. Kombinelerle birlikte satada 20 bin taraftar bekleniyor. Antrenmana basketbol takımı da gelecek. Sarı-kırmızılı kulüp maç protokolü uygulayacak ve 850 kişilik özel güvenlik idmanda görev yapacak.