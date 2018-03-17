28 bin kişiyle idman şov

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe maçı öncesi, Türk Telekom Stadı'ndaki son idmanını taraftara açan G.Saray dün tarihi günlerinden birini yaşadı.Fatih Terim ve oyuncular özel olarak hazırlanan 4 yıldızlı tişörtlerle sahaya çıktı.Tribüne çağrılan Gomis ve Nagatomo üçlü çektirdi. İdmanın ardından Cimbom, Zorlu AVM'deki otelde kampa girdi.Donk sosyal medyadan paylaştığı video ile şaşkınlığını ifade etti.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadı'ndaki manzara karşısında duygusal anlar yaşadı. Taraftarlara, gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Cengiz, "Bu taraftar her şeye layık. Muazzam, ben çok duygulanıyorum. Böyle bir camiaya mensup olmak beni gururlandırıyor. Taraftarımızı kutluyorum.Yarın (bugün) maç öncesi lütfen Beyoğlu'nda Galatasaray Lisesi'nin karşısında müzemiz açık. Çanakkale şehitlerimiz var. 18 Mart Çanakkale şehitleri tarihi çok önemli. Taraftarlarımızın maç öncesi Beyoğlu müzesini ziyaret etmesini istiyorum. Derbiyi hak eden kazansın. Hak eden Galatasaray olsun" dedi.Galatasaray yönetimi, oyunculara Fenerbahçe galibiyeti için özel prim sözü vermedi. Sezon başında prim sistemini kaldıran sarı-kırmızılı ekipte yönetimin, yalnızca derbi öncesi futbolculara mesaj yollayarak maaş ödemeleri konusunda garanti verdiği öğrenildi.Tüm takım ve teknik kadro 4 yıldızlı tişörtler giydi.