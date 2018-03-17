28 bin kişiyle idman şov

Fenerbahçe maçı öncesi, Türk Telekom Stadı'ndaki son idmanını taraftara açan G.Saray dün tarihi günlerinden birini yaşadı. GS Store mağazalarında 19.05 TL'lik alışveriş yapan taraftarlar ile kombine sahipleri Aslantepe'ye koştu. Tribünleri dolduran 28 bine yakın taraftar (27.681) oyunculara büyük bir coşkuyla destek verdi. Marşlar söyleyip meşaleler yakan sarı-kırmızılılar, futbolculardan galibiyet istedi.
Fatih Terim ve oyuncular özel olarak hazırlanan 4 yıldızlı tişörtlerle sahaya çıktı. Adeta maç havasında idman yapan futbolcular şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Tribüne çağrılan Gomis ve Nagatomo üçlü çektirdi. İdmanın ardından Cimbom, Zorlu AVM'deki otelde kampa girdi. DONK ŞAŞIRDI KALDI
Donk sosyal medyadan paylaştığı video ile şaşkınlığını ifade etti. BU TARAFTAR HER ŞEYE LAYIK
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadı'ndaki manzara karşısında duygusal anlar yaşadı. Taraftarlara, gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Cengiz, "Bu taraftar her şeye layık. Muazzam, ben çok duygulanıyorum. Böyle bir camiaya mensup olmak beni gururlandırıyor. Taraftarımızı kutluyorum. Galatasaray şampiyonlukların her zaman birinci adayıdır. Bu yolda bütün engelleri aşacağız.
Yarın (bugün) maç öncesi lütfen Beyoğlu'nda Galatasaray Lisesi'nin karşısında müzemiz açık. Çanakkale şehitlerimiz var. 18 Mart Çanakkale şehitleri tarihi çok önemli. Taraftarlarımızın maç öncesi Beyoğlu müzesini ziyaret etmesini istiyorum. Derbiyi hak eden kazansın. Hak eden Galatasaray olsun" dedi. DERBİYE PRİM YOK
Galatasaray yönetimi, oyunculara Fenerbahçe galibiyeti için özel prim sözü vermedi. Sezon başında prim sistemini kaldıran sarı-kırmızılı ekipte yönetimin, yalnızca derbi öncesi futbolculara mesaj yollayarak maaş ödemeleri konusunda garanti verdiği öğrenildi.
Tüm takım ve teknik kadro 4 yıldızlı tişörtler giydi.