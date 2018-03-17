Aykut Kocaman "Hakem konuşmaktan bıktım artık"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray maçının ardından konuştu. Hakem Bülent Yıldırım'ın 3 penaltıyı atladığını savunan Kocaman, "Hakemin ismini duyduğum anda idare etmeye geleceğini düşündüm" dedi. Kocaman, Giuliano'nun Fernando'ya yaptığı hareketin de kırmızı kart olması gerektiğini söyledi.





Galatasaray ile sahasında 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçın her iki takım adına da gidip geldiğini söyleyen Aykut Kocaman, "İki taraf da galibiyete yakındı. Ancak iki taraf da değerlendiremedi. Maçın son 15 dakikalık bölümünde karşılaşma bizim adımıza kontrol edilemez bir hal aldı. Öne geçmek için fırsatlar yakaladık ancak biz de Galatasaray gibi golü bulamadık. Bugün bir tekrar daha yaşadık. Net bir şekilde maçın skoru bizim işimize gelmiyor. Bizim dışımızdaki 3 takımın işine geliyor. İçeride Beşiktaş'la oynayacakları için Galatasaray, buradaki beraberliğin iyi olduğunu düşünüyordu. Maça gelen hakem de aynı şeyi düşünüyordu galiba. Beraberliğin bozulmaması için elinden geleni yaptı. Çok net şekilde görünüyor bu. 3 tane net penaltı var. Feghouli'nin Neustadter'e yaptığı harekete görmeme ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Dirar'a sarı kart gösterdi. Gri bir pozisyon. Ama aynı sarı kartı diğer tarafa göstermiyor. Geçen senelerdeki gibi aynı şeyler devam ediyor. Ben bunları dillendiriyorum. Dillendirdikçe de kötü adam oluyorum. İkinci yarıda son derece net bir şekilde Serdar, Soldado'ya künde atıyor. 4 hakem var sahada. 4 hakemin de görmeme ihtimali, bu kadar tecrübeli hakemin bunları atlamış olmasını anlamıyorum. Bu arada mutlaka Galatasaray'la ilgili de atladığı kararlar vardı. 0-0'lık bir Galatasaray maçı vardı ve Sabri, Dia'nın üzerine çıkmıştı ama bu hakem yine görmemişti. Bugün taraftar son derece istekliydi. Onlar da durumun biraz farkındalar. Hem bizimle ilgili hem de hakemlerle ilgili durumun farkındalar. Puan anlamında kalan 8 maçı kazanmaktan başka hiçbir çaremiz yok. Bunun da yeterli olduğunu söylemek güç. Rakiplerimizin de puan kaybını beklemek zorundayız" açıklamasını yaptı.

"KALAN 8 MAÇI DA KAZANMALIYIZ ANCAK BU DA YETMEYEBİLİR"



Kalan maçlarda şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Kocaman, "Kayseri'ye kazanmak için gideceğiz. Önce kendi maçınızı kazanıp ardından rakiplerin maçlarına bakmanız gerekiyor. Bugün gayret açısından oyunculara bir şey söyleyemem. Karşımızdaki takım da ligin lideri olan Galatasaray. Kuvvetli oyuncuları var. Böyle bir takım karşısında maçı kendi tarafımıza çevirebilmek için son derece gayretli oynadık ve bundan sonra da aynı gayretle devam edeceğiz. Herkesin kendine ait oyun yorumu var. Bizim 5, 6'ya yakın gol pozisyonumuz vardı. Verilmeyen 3 tane penaltı var. Fenerbahçe'nin sürekli aynı yerlerde dolandırılmasından insan sıkılıyor. Bu oyun öyle bir oyun değil. Sadece merkezdeki 2 oyuncuyla bu oyunu tarif etmek garip kalıyor" dedi.



Hakemlerin artık yönettiği maçlarda yaptıklarının hatanın ötesinde olduğunu söyleyen Kocaman, "Hakemlerin yaptığının yıllardır hata olduğunu söylemek iyimserlik ve saflıktır. Artık ben hata olduğunu düşünmüyorum. Benim tespitim, geçen yıllarda da bunların olduğu şeklinde. Özellikle benim dönemlerimde daha da yoğunlaşıyor bu durum" diye konuştu.







"4 GOL ATTIĞIMIZ 2 MAÇTA SADECE 1 PUAN ALDIK"



Takımın gol yollarında problem yaşamadığının altını çizen Kocaman, "Galatasaray'ın ligi bırakmış Karabük karşısında attığı 7 golü düştüğümüz zaman, bu takım Galatasaray'la birlikte en fazla gol atmış olan takım. Kendi sahamızda puan kaybettiğimiz Gençlerbirliği ve Akhisar maçlarında 4 gol attık ancak bu 2 maçta 1 gol yedik. Bizim attığımızdan çok anlamsız yediğimiz goller bizi geride bıraktı. Bunların ardından kaygılı vuruşlar daha çok artıyor. Kayıpların ortaya çıkaracağı hasarlar daha da artıyor. Bizim kaçırdığımız gollerden ziyade, hatalarımızdan kaynaklı yediğimiz goller daha öne çıktı. Esas itibariyle oyunu tarif etmek gerekirse, kendi doğrularımın temelini atıp, oyuncu kalitesiyle ilgili problem varsa bunları telafi etmek. Şapkadan tavşan çıkaran oyuncuların yaptıkları daha çok öne çıkar. Bu doğaldır çünkü taraftarların da isteği bu yöndedir. Ancak antrenörlerin de durumu kontrol etmek ve oyunu daha doğru oynayan oyuncularda ısrar etmesi kadar doğal bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.







"SEÇİM HEM KULÜBÜ HEM TAKIMI ETKİLİYOR"



Fenerbahçe'de yaklaşan seçimin hem kulüp hem de takım üzerinde etkisinin olup olmadığıyla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Aykut Kocaman, "Seçimin kulübün ve takımın üzerinde etkisinin olmadığını söylemek iyimserlik olur. Defterin ortasından konuşmak gerekirse, puan durumuna bakıldığında bizim çok formda olduğumuz söylenemez. Bu, farkında olmadığımız bir durum değil. Takım nasıl bütüncül olmalıysa, kulübün de taraftar konusunda bütüncül olması gerekiyor. Taraftar birbirine paralel gidiyor" dedi.







"GİULİANO'NUN YAPTIĞI YÜZDE 100 KIRMIZI KARTTI"



Bülent Yıldırım'ın bu maça atanacağını duyduğu anda karşılaşmayı idare etmeye geleceği izlenimine kapıldığını söyleyen Aykut Kocaman, "Ben hakemlerle ilgili bireysel olarak yorum yapmıyorum. Ben hakemleri, bu davranış biçimine yönelten durumdan bahsediyorum. Her meslek grubunun içinde, antrenörler ve futbolcular da dahil olmak üzere, meslek ahlakından uzak insanlar vardır. Bu hakemler, antrenörler ve futbolcular içinde vardır. Ben bunu söylemek istemiştim zamanında. Hakemlerin hepsinin kötü olduğunu söylemek yanlış. Ben onları hatalı karar vermeye iten güçten bahsediyorum. Hepsi zor iş yapıyor. Bu Bülent Yıldırım için de geçerli. Bülent Yıldırım'ın bu maçı idare etmeye geldiğini anladım. Bu sonuç Fenerbahçe dışında herkese yarıyordu. 3 tane net penaltı vardı maçta. Daha önce Alper'i oyundan attı ve ben o maçta faulü Alper'in lehine verdiğini sandım. Bugün de Giuliano'nun Fernando'ya girişi yüzde 100 kırmızı karttı" ifadelerini kullandı.







"FENERBAHÇE'DE ESKİ BÜTÜNLÜK HALİ YOK"



Karşılaşmanın sonuna eklenen sürenin yanlış olduğunu söyleyen Aykut Kocaman, "Son resmi maçta 7 dakika uzatma oldu, kupa maçında 10 dakika uzatma oldu, bugün bizim hesapladığımız 12-13 dakikaydı. Sadece 6 oyuncu değişikliği oldu. Bu bizim gözlemimizdi" dedi.



Taraftarlar içinde bölünme olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Kocaman, "Fenerbahçe'nin bütünlükte olduğunu söylemek zor. Bu maçta nispeten gerçek Fenerbahçe gücünün yüzde 60'ını gördük. Burada daha evvel de teknik direktörlük yaptım ve yıllarca futbol oynadım, bu taraftarın gücünü biliyorum. Bu bütünlüklü hal olmadığı zaman maçları yönetenler, atamalar yapanlar da bundan etkileniyor" dedi.



Hakemlerin futbol dünyasının en eğitimli insanları olduğunu da sözlerine ekleyen Kocaman, "Futbol dünyasının en donanımlı meslek grubu hakemlerdir. Eğitimle, yönetebilme sanatlarıyla öne çıkıyorlar. Futbolcular ve antrenörlere göre daha eğitimli durumdalar. Ancak bazı maçlardaki yönetimlerine göre ya daha çok maç alıyorlar ya hiç maç alamıyorlar" diyerek sözlerini tamamladı.