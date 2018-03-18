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Galatasaray, Kadıköy'de yine kazanamadı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yle 0-0 berabere kalan Galatasaray, rakip sahadaki kazanamama serisini 22 maça çıkardı. 2012'de oynanan derbide Baros'un vuruşu 90+4'te direkten dönerken bu akşam da Maicon'un frikiğinde top direkten auta çıktı ve Kadıköy büyüsü yine bozulmadı. Fenerbahçe karşısında deplasmanda son galibiyetini 22 Aralık 1999'da alan sarı-kırmızılı ekip, sonraki 22 resmi maçın 7'sinde berabere kalıp 15'ini kaybetti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2018 21:23 Güncelleme Tarihi: 18.3.2018 02:10
Galatasaray, Kadıköy'de yine kazanamadı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray, rakibine karşı deplasmanda galibiyet hasretini sürdürdü.

Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 18 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi yine başaramadı.

Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 22. kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 19'u lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 22 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 7 defa da berabere kaldı.

Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler

KADIKÖY'DE 14 GOL ATTI, 43 GOL YEDİ

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 22 müsabakada gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı.

Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 14 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 43 gole engel olamadı.

Galatasaray, Kadıköy'de çıktığı 22 maçın 12'sinde skor üretemezken, 3 müsabakada ise 2 takım da gol atamadı.

GALATASARAY'IN KADIKÖY KARNESİ

Galatasaray'ın Kadıköy'de galip gelemediği son 22 resmi maç ve sonuçlar şöyle:

Tarih

Organizasyon

Sonuç (FB-GS)

07.02.2001

Türkiye Kupası

4 - 4

06.05.2001

Süper Lig

2 - 1

16.02.2002

Süper Lig

1 - 0

06.11.2002

Süper Lig

6 - 0

29.02.2004

Süper Lig

2 - 1

22.05.2005

Süper Lig

1 - 0

08.03.2006

Türkiye Kupası

2 - 1

22.04.2006

Süper Lig

4 - 0

03.12.2006

Süper Lig

2 - 1

08.12.2007

Süper Lig

2 - 0

03.02.2008

Türkiye Kupası

0 - 0

09.11.2008

Süper Lig

4 - 1

25.10.2009

Süper Lig

3 - 1

24.10.2010

Süper Lig

0 - 0

17.03.2012

Süper Lig

2 - 2

12.05.2012

Süper Lig

0 - 0

12.05.2013

Süper Lig

2 - 1

10.11.2013

Süper Lig

2 - 0

08.03.2015

Süper Lig

1 - 0

25.10.2015

Süper Lig

1 - 1

20.11.2016

Süper Lig

2 - 0

17.03.2018Süper Lig0 - 0

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Galatasaray, Kadıköy'de yine kazanamadı
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