Bursaspor'dan Sivasspor'a karşı altın değerinde 3 puan

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Bursaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. İlk yarısı 0-0 biten maçı Bursaspor 83. dakikada Stancu'nun golüyle 1-0 kazandı.

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MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

1. dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında Grozav'ın uzun pasıyla Demir Grup Sivasspor ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Stancu'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

6. dakikada ev sahibi ekipten Agu'nun yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşta kaleci Tolgahan Acar topa sahip oldu.

31. dakikada Ndinga'nın uzun pasında Bursaspor ceza sahası içinde topla buluşan Robinho'nun kaleci Harun Tekin'i geçtikten sonra yaptığı vuruşta, kaleye giden topu ön direkte bulunan Ekong, kornere gönderdi.

44. dakikada konuk takım atağında, Papp'ın Bursaspor ceza sahası sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta, kaleci Harun Tekin topu tokatlayarak kornere çeldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

59. dakikada Kembo'nun pasıyla sağ çaprazdan topla buluşan Batalla'nın şutunu Tolgahan kornere çeldi.

75. dakikada ceza sahası içerisinde Ekong'dan sıyrılan Emre'nin şutu Harun'da kaldı.

80. dakikada Emre'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Saivet'in şutunu Harun son anda kurtardı.

81. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Emre'nin şutu Harun kornere çeldi.

83. dakikada Aziz'in sol kanattan içeriye çevirdiği topu arka direkteki Stancu boş ağlara gönderdi. 1-0

88. dakikada Kembo'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisine giren Aziz'in sert vuruşu direkten dışarıya çıktı.

89. dakikada Stancu'nun pasında ceza sahası dışından topla buluşan Yusuf'un şutu direkten oyun alanına geri döndü.