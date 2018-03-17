Cenk Tosun'a hocasından büyük övgü!

İngiltere Premier Lig 31. hafta mücadelesinde Everton deplasmanda, kümede kalma mücadelesi veren Stoke City'i 2 - 1 mağlup etti. Everton'a galibiyeti getiren goller 69. ve 84. dakikalarda Cenk Tosun'dan geldi.

"KAZANMAMIZIN TEK NEDENİ CENK TOSUN"

Cenk Tosun, Everton'ın resmi hesabı tarafından maçın oyuncusu seçilirken Everton Teknik Direktörü Allardyce da maç sonrasında Cenk Tosun hakkında övgü dolu ifadeler kullandı: Tecrübeli teknik adam maç sonrasında Cenk Tosun için şöyle konuştu "Geçen haftaki Brighton maçının ardından bugün de kazanmamızın tek nedeni Cenk Tosun. Bölgesine ne zaman top atılsa bunu değerlendiriyor. Artık topu ayağında daha iyi tutuyor. Kafasıyla, sol ve sağ ayağıyla son derece bitirici. Tutkulu oynuyor ve doğru zamanda, doğru yerde olma yeteneğine sahip. Yabancı bir ülkeden ocak ayında gelerek kadroya katılmasına rağmen birçok forvet oyuncusuna oranla çok daha çabuk takımıyla uyum sağladı." dedi.

"ÇABALARININ KARŞILIĞINI ALIYOR"

Dubai'de yaptıkları kamp sırasında Cenk Tosun'un çok iyi bir performans sergilediğini belirten Allardyce, "Dubai'de fazladan antrenmanlar yaptı ve takım arkadaşlarıyla kaynaşma imkanını buldu. İlk 11'de oynadığından bu yana çabalarının karşılığını sahada almaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Evertonlı taraftarlar da sosyal paylaşım sitelerindeki mesajlarında, maçın zorlu hava koşullarında oynanmasına rağmen Cenk Tosun'un üstün performansı sayesinde 3 puanı aldıklarını yazdı.