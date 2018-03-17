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Dirar: "Taraftar karşısında tüylerim diken diken oldu"

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ardından Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar açıklamalarda bulundu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2018 21:35
Dirar: Taraftar karşısında tüylerim diken diken oldu

Kazanamadıkları için çok üzgün olduklarını söyleyen Fenerbahçeli Nabil Dirar, "Kazanmak için her şeyi yaptık, farkı 3'e indirmek istiyorduk. Tek eksik goldü. Rakibi kendi sahasına doğru iterek, rakip alanda oynamak istedik. Onlar da çok pozisyon üretti ama biz bir adım daha öndeydik. Çok istiyorduk kazanmayı" dedi.

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

Taraftarların inanılmaz bir atmosfer oluşturduğunu söyleyen Nabil Dirar, "Tüylerim diken diken oldu. Bizi iyi bir şekilde motive ettiler. Duyguların yüksek olduğu bir karşılaşmaydı, bizim arkamızda durmaları önemliydi. Cesaretli bir şekilde arkamızda durdular. Bizim arkamızda durmaya, bizi desteklemeye devam etsinler" diyerek sözlerini tamamladı.

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Dirar: "Taraftar karşısında tüylerim diken diken oldu"
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